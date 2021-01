Nori večer Luke Dončića, bil je neustavljiv

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil prvo ime ekipe Dallas Mavericks ob zmagi s 104 : 93 nad moštvom Charlotte Hornets v ligi NBA. Enaindvajsetletnik je ob tem dosegel rekord po številu blokad, ustavil se je pri štirih. Ob tem je dodal še 34 točk, 13 skokov, z devetimi podajami pa se mu je za las izmuznil trojni dvojček.



Dallas je s tem prišel do četrte zmage zapovrstjo in se je oddolžil sršenom za poraz na silvestrovo. Od takrat se je krivulja forme teličkov precej dvignila, velik delež pri tem pa ima prav slovenski zvezdnik košarke, ki je prav tako precej dvignil raven forme. Vrnitev Porzingisa Na obračunu je že v prvi četrtini prevzel odgovornost in prispeval 11 točk za visoko vodstvo svojega moštva (32 : 16). Prednosti nato košarkarji Dallasa, ki so prišli do šeste zmage to sezono, niso več izpustili iz rok. Tudi vrnitev latvijskega centra Kristapsa Porzingisa po poškodbi kolena je minila brez večjih težav, visokorasli košarkar pa je ob debiju v sezoni dosegel 16 točk.

Dončić se je ustavil pri 34., iz igre je zadel 14 metov od 25, od tega pet od devetih za tri točke. Ob štirih blokadah je ukradel še dve žogi.



Moštvo Mavericks se je s tem prebilo na šesto mesto zahodne konference, na kateri po novi, že deseti zmagi to sezono vodi moštvo Los Angeles Lakers, ki je tokrat zanesljivo opravilo z ekipo Oklahoma City Thunder (128 : 99).

