Nole v solzah do številke 22

Kot bi se mu od srca odvalil težek kamen vseh tegob tega sveta, se je Novak Đoković v loži svoje ekipe zgrudil in obležal v solzah. V Avstraliji je osvojil že 22. lovoriko na turnirjih za veliki slam, a nikdar prej ni kazal toliko čustev. V nekaj sekundah se mu je odvil ves film, začenši z lanskim izgonom iz države tam spodaj. Na igrišču je pred tem deloval kot programiran robot in v treh nizih odpravil Stefanosa Cicipasa. Ko je izkoristil tretjo zaključno žogico, je s prstom pokazal na čelo, potem na srce, nakar se je zahvalil tistemu tam zgoraj. Nad njim je res le nebo, spet je zavzel mesto št. 1 svetovnega tenisa.

Natančneje dve uri in 56 minut je 35-letni Srb potreboval za zmago s 6:3, 7:6 (4) in 7:6 (5). Niti za hip ni podlegel čustvom, čeprav je stalno poslušal vzklike rojakov na tribunah, pa tudi večtisočglavo množico, ki se je zbrala pred areno Rod Laver. Mnogi so točili solze, ko je Nole osvojil jubilejni 10. naslov na OP Avstralije leto zatem, ko so ga zaradi necepljenosti zoper covid-19 za pet dni zaprli v azilni dom, preden so ga deportirali. Tudi njegova mama Dijana, ki je spet ni spremljal mož Srđan, potem ko je pred dnevi dvignil veliko prahu zaradi fotografiranja in druženja s proruskimi skrajneži. Ni želel biti moteč dejavnik in njegov sin se zares ni pustil motiti. Ves čas je nadzoroval dvoboj, tudi v podaljšanih igrah ni niti enkrat zašel v zaostanek.

Na slavnostno podelitev je prišel v trenirki s št. 22 na prsih. Ne, ni šlo za lansko kolekcijo, preprosto je vedel, da ga nič ne more zaustaviti na poti do 22. slama, s katerim se je izenačil z Rafaelom Nadalom, lanskim zmagovalcem v Melbournu ob njegovi odsotnosti. Đoković je tudi rekorder po številu tednov na vrhu lestvice ATP, danes bo začel 374., Roger Federer (20 slamov) je bil na vrhu 310 tednov. Da je Nole tačas zares najboljši v zgodovini, govori podatek, da je bila to njegova 93. zmaga na turneji ATP. Nadal jih ima 92.

Sanjajte velike sanje

Đoković se med govorom ni šopiril. »Hvala ti, Stefanos. Med nama je veliko spoštovanja. Srbija in Grčija nimata bogate teniške tradicije, a sva pokazala, da je mogoče vse. To naj bo navdih za mnoge mlade igralce, da je mogoče vse. Sanjajte velike sanje,« je Đoković dal priznanje Cicipasu, ki je izgubil drugi finale velike četverice turnirjev. Leta 2021 ga je na Roland-Garrosu v petih nizih ugnal prav Đoković, ki je nadaljeval govor, ki so ga večkrat prekinili navdušeni navijači s srbskimi zastavami.

»Hvala ekipi, ki je tudi v najtežjih trenutkih prenašala moj težki značaj,« je Nole pogledal proti tribuni, na kateri se je ob teh besedah namuznil njegov hrvaški trener Goran Ivanišević. Nole je veliki govor sklenil z besedami: »Glede na okoliščine sem dosegel največjo zmago v karieri.«

Mejnik za Sabalenko

Največjo zmago je dan prej dosegla tudi Arina Sabalenka. To je 24-letni Belorusinji, ki je igrala pod nevtralno zastavo, uspelo že v prvem poskusu. V napetem finalu je v treh nizih s 4:6, 6:3 in 6:4 premagala lansko zmagovalko Wimbledona Jeleno Ribakino iz Kazahstana. Tako kot Đoković je prejela rekordno denarno nagrado na OP Avstralije, 1,95 milijona evrov.