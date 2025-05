Nogometni navdušenci na trnih, v Münchnu poteka veliki finale med Interjem in PSG-jem (0:0)

Nogometaši Interja iz Milana in pariškega PSG bodo danes sklenili sezono lige prvakov. V finalu, ki se je začel ob 21. uri v Münchnu, se Inter bori za četrto lovoriko v tem tekmovanju, medtem ko PSG lovi sploh prvo v zgodovini kluba.

Parižani v ligaškem delu, letos je ta prvič nadomestil nekdanji skupinski del tekmovanja, niso blesteli in so si napredovanje v izločilne boje priigrali šele z zmagama v zadnjih dveh krogih. Nato so po vrsti ugnali Brest, Liverpool, Aston Villo in Arsenal, ki ga je PSG v polfinalu izločil s skupnim izidom 3:1.

Inter je bil v ligaškem delu četrti najboljši med 36 ekipami, zato je neposredno napredoval v osmino finala. Tam je brez težav izločil Feyenoord, v četrtfinalu je bil tesno boljši od Bayerna, v polfinalu pa po dveh spektaklih po podaljšku še od Barcelone s 7:6.

Inter ima več izkušenj s finali

PSG je doslej le enkrat igral v finalu, in sicer v koronski sezoni 2019/20, ko je na zadnji stopnički izgubil proti Bayernu. Na drugi strani ima Inter več izkušenj s finali lige prvakov. Nazadnje je pred dvema letoma ostal praznih rok proti Manchester Cityju, naslove pa je osvojil v sezonah 1963/64, 1964/65 in 2009/10.

PSG in Inter sta se danes prvič v evropskih tekmovanjih udarila med seboj.

Tekmo na Allianz Areni sodi romunska trojica na čelu z glavnim sodnikom Istvanom Kovacsom.