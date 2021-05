Nogometaši Olimpije slovenski pokalni prvaki

Nogometaši Olimpije so v finalu slovenskega pokala v Kopru premagali Celje z 2 : 1. Za Olimpijo sta zadela Đorđe Ivanović v 32. in Nik Kapun v 53. minuti, za Celje pa Ivan Božić v 46. Olimpija je prišla do novega pokalnega naslova, skupno sedmega, potem ko je bila prvak že v sezonah 1992/93, 1995/96, 1999/2000, 2002/03, 2017/18 in 2018/19. Zmage zmajev so se razveselili tudi v Domžalah, saj so si te tako zagotovile nastop v kvalifikacijah za konferenčno ligo v prihodnji sezoni.



Celje ostaja pri enem pokalnem naslovu, čeprav je že 10. igralo v finalu.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: