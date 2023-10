Nogometaši Olimpije sklonjenih glav zapustili igrišče

Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 3. krogu konferenčne lige v gosteh v Torshavnu izgubili proti Klaksviku z 0:3 (0:2). Tekmeca se bosta v Ljubljani znova merila 9. novembra v okviru 4. kroga.

Ljubljančani imajo po treh krogih tri poraze in so edini brez točke v skupini A, kjer sta še Lille in Slovan Bratislava.

Izbranci novega stratega Zorana Zeljkovića so se z izjemo uvoda tekme v večjem delu pokazali v dokaj bledi luči in so po treh porazih ter prikazanem v vse težjem položaju, kar zadeva želje za napredovanje iz skupine A.

»Najbolj me boli, ker smo vedeli, na kašen način igrajo, mi pa smo napačno reagirali. Imeli smo sicer takoj priložnost, a po tem so nam pobrali vse druge žoge, držali so nas daleč od gola. Bili smo zelo slabi v tem segmentu, tako da bo treba precej dobro analizirati. Na splošno zelo slaba tekma z naše strani,« je za Kanal A povedal Zeljković.