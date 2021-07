Nogometaši Mure remizirali, Bolgari niso izkoristili terenske premoči

Nogometaši Mure so se na prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za nastop v ligi prvakov na domačem stadionu proti bolgarskemu Ludogorcu razšli z neodločenim izidom 0:0. Povratna tekma bo prihodnjo sredo v Bolgariji.

Mreži sta v dodobra napolnjeni Fazaneriji mirovali. Bližje zmagi pa so bili Muraši, ki so v 84. stresli okvir vrat. Terensko premoč je imel bolgarski prvak, a ni izkoristil redkih lepih priložnosti.



Mura bo v primeru zmage v skupnem seštevku proti Ludogorcu v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov igrala proti zmagovalcu obračuna med grškim Olympiacosom in azerbajdžanskim Neftčijem.



V primeru izpada proti Ludogorcu pa bi jim v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo nasproti stal zmagovalec dvoboja Ferencvaros - Žalgiris.

