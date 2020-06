Nogometaši Mure po zmagi nad Nafto 1903 zmagovalci pokala Slovenije

Prekmurski finale pokala se je pričakovano končal s slavjem črno-belih iz Murske Sobote, ki bodo tako igrali v kvalifikacijah za evropsko ligo v prihodnji sezoni. Drugoligaša iz Lendave, ki je prvič igral v finalu, so ugnali po zadetkihin. Murska Sobota je tako prišla do druge pokalne zmage po sezoni 1994/95.Prvi polčas v nogometnem centru na Brdu pri Kranju ni ponudil posebej razburljivega nogometa. Pričakovano so imeli Sobočani več žogo v svoji posesti in večino tega dela igre tudi pobudo, medtem ko so imeli Lendavčani, ki so pogrešali kaznovanein, nekaj boljših minut sredi polčasa.A ne enim ne drugim ekipi ni uspelo priti do posebej lepe priložnosti. Pri Muri je v tretji minuti z 20 metrov poskusil, a je branil, v 35. pa jeiz bližine z desne strani zatresel le zunanji del mreže. Pri Nafti pa je edini nevarnejši poskus sprožilv 22. minuti,pa ni imel težjega dela.So pa Sobočani povedli že v 48. minuti, potem ko jeposlal žogo v kazenski prostor, Amadej Maroša pa je pred vrati žogo po tleh poslal v mrežo. Tudi po zadetku je bila Mura boljša na igrišču, med drugim je v 68. minuti poskusil Žan Karničnik, a je bil Raduha na mestu.V 70. minuti pa so imeli eno redkih priložnosti dotlej tudi Lendavčani, ko je do strela z dobrih desetih metrov prišel Rebernik, a je Obradović žogo ukrotil. Tri minute pozneje je Mura podvojila prednost, z leve je podal Maroša, iz bližine pa je nato zadel Žan Karničnik.V 77. minuti je imela novo priložnost Nafta, ko je z glavo streljal, izkazal pa se je Obradović. Na drugi strani je svoje delo dobro opravil tudi Raduha v 82. minuti, ko je ustavil poskus, kar je bila zadnja prava priložnost tekme.