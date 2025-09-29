  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

1. SNL

Maribor, ukradi Riero

V 10. krogu 1. SNL Celjani zanesljivo s 3:0 premagali vijolične. Adžun Iličali išče trenerja za četrto reformo.
Franko Kovačević je poletno strelsko formo prensel tudi v jesen. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Franko Kovačević je poletno strelsko formo prensel tudi v jesen. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Gorazd Nejedly
 29. 9. 2025 | 07:35
4:34
A+A-

»Razlika med obema kluboma je ogromna,« je potolčenim Mariborčanom po 121. štajerskem derbiju natočil čistega vina trener Celjanov Albert Riera. Španec je le zasolil rane vijoličnim in jim povedal, kar vsi že vedo, a je z najbolj preprostimi besedami opisal trenutno razmerje sil na slovenski nogometni fronti. Na njej po desetih tekmah v niti najbolj prirejenem scenariju ni poglavja o tem, kako in kdo lahko ustavi Celjane.

Prepričljivo vodilni 1. SNL gredo v evropsko jesen in prvo tekmo v konferenčni ligi, četrtkovo domačo proti atenskemu AEK, samozavestni kot evropski prvaki. Kot si je pred derbijem želel trener Albert Riera. O premoči in odličnih predstavah nepremagljivih Celjanov govorijo številke: prvi strelec in z dvema goloma tudi prvi mož štajerskega derbija Franko Kovačević je že pri desetih golih, v povprečju dosega 1,25 gola na tekmo, Celjani so jih zabili že 33, oziroma 3,3 gola na tekmo, posest žoge presega 60 odstotkov, tudi prejeli so najmanj golov – devet ...

»Če želite kaj doseči, morate tvegati. Tako je v življenju in tako je tudi v nogometu,« je »genij« z Majorke, ki je Mariborčane premagal že desetič v 13 tekmah, jasno sporočil vsem tekmecem, kako se »streže stvari«. Sporočilo je še najbolj jasno prav za potolčene Mariborčane, ki se soočajo z največjo krizo v tem desetletju. Čeprav, in kot je poudaril dežurni gasilec na trenerskem stolčku Radovan Karanović, Maribor ni bil brez možnosti za rezultatsko bolj napet derbi.

»Taktično smo bili pripravljeni, v težavah smo bili, ko smo imeli žogo v nogah,« je priznal Karanović. Res je, taktika ni bila slaba, a učinkovita in varna igra z žogo je najzahtevnejši del nogometne igre, ki je v slovenskem »obrambnem mehurčku« domala tabu tema.

Mariborski poraz z 0:3 je tudi odraz nereda na igrišču in v slačilnici, v kateri ni prav veliko mariborskega duha in še manj avtoritete, ki bi lahko večino tujcev spremenil v srčne bojevnike z vijolično krvjo.

Izidi 10. kroga

Celje – Maribor 3:0 (4632, Kovačević 11., 64., Poplatnik 90; posest žoge v %: 63:37; streli: 14:8; na vrata: 7:1; koti: 7:4; prekrški: 13:24), Aluminij – Kalcer Radomlje 2:1 (600, Feta 37., Saitoski 89.; Jojić 64.; posest žoge v %: 41:59; streli: 13:17; na vrata: 4:5; koti: 1:5; prekrški: 13:15), Domžale – Primorje 1:0 (300, Petek 27., avt.; posest žoge v %: 46:54; streli: 9:10; na vrata: 1:2; koti: 6:3; prekrški: 15:13.), Bravo Big Ben – Koper, Mura – Olimpija (večerna tekma). Vrstni red strelcev: 10 – Kovačević, 7 – Tetteh, 6 – Baboula. Pari 11. kola: Olimpija – Aluminij (3. oktobra), Mura – Bravo, Maribor – Domžale (oba 4. oktobra), Primorje – Koper, Radomlje – Celje (oba 5. oktobra).

Vijolične čaka četrta reforma

Medtem ko Celjane čaka najprijetnejše tekmovalno obdobje, sproščeno igranje na treh frontah, Mariborčane in njihovega prvega moža Adžuna Iličalija čaka že četrta »reforma«. Prva po odstrelu Anteja Šimundže se ni izšla z debitantom Boštjanom Cesarjem, druga z neizkušenim Tugberkom Tanrivermišem je vzela še nekaj mesecev, tretja, najkrajša in po malem kar fantomska z Radomirjem Đalovićem (morda je Črnogorec kljub strahopetnemu pobegu videl, česar drugi ne vidijo) pa je razkrila vso selekcijsko zablodo.

»Marsikdo bi se na igrišču moral obnašati bolj profesionalno,« je Karanović med raznolikimi težavami izpostavil morda najbolj bolečo. Za novega »rešitelja« je to domala nerešljiva naloga brez korenitega selektivnega obrata. Ilidžali se bo moral vprašati, zakaj vsi ti številni tujci kljub nespornima tehničnim znanjem in fizično močjo igrajo v Sloveniji?

Za Iličalija bi bila najdražja, hkrati najcenejša in najbolj učinkovita rešitev kraja Alberta Riere.

Prva liga Telemach

Celje       10       9       1       0       33:9       28

Maribor       10       5       2       3       19:15       17

Koper       9       5       2       2       18:12       17

Bravo       9       4       2       3       19:15       14

Olimpija       9       4       1       4       13:15       13

Aluminij       10       5       1       4       15:17       16

Radomlje       10       4       1       5       12:21       13

Primorje       10       2       2       6       14:20       8

Mura       9       1       3       5       7:12       6

Domžale       10       1       1       8       8:23       4

Več iz teme

Albert RieraMaribornogometSlovenijaCelje1. SNL
ZADNJE NOVICE
10:15
Novice  |  Slovenija
EVTANAZIJA

Urška Bačovnik Janša: »V 20 letih dela s hudo bolnimi me nihče ni prosil, da mu vzamem življenje!«

Zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja poteka še do do 5. oktobra. Zdaj so se oglasili tudi Mladi zdravniki, ki so glasno proti "pomoči pri samomoru".
29. 9. 2025 | 10:15
10:12
Promo
Ona  |  Svetovalnica
OPREMA DOMA

Jesen je čas za prenovo doma: pet preprostih projektov

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
10:06
Kronika  |  Doma
ZAJEZILI POŽAR

Nočni boj z ognjem: požar v Rušah dokončno pogasili ob 3. uri zjutraj, gasilci celo noč na straži

Požar v poslovnih prostorih ECOM v Rušah dokončno pogasili.
29. 9. 2025 | 10:06
10:04
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNO

Okoli mihaelovega so z žegnanjem konj pohiteli

Konjerejsko društvo Barje je gonilna sila pri organizaciji dogodka. Vsako leto v Črni vasi priredijo srečanje okoli mihaelovega.
29. 9. 2025 | 10:04
09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

»Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
09:35
Šport  |  Tekme
JUBILEJNA 10. ZLATO KOLAJNO

V Južni Koreji novo poglavje Janjine resnične pravljice

Naša sijajna plezalka na SP v Seulu osvojila jubilejno 10. zlato kolajno. Zdaj počitnice in plezanje le v naravnih stenah Francije, Švice in Italije.
Siniša Uroševič29. 9. 2025 | 09:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Energija vode za zanesljivo energetsko prihodnost

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Povezava med onesnaženim zrakom in upadom kognitivnih sposobnosti: Kako PM₂,₅ delci vplivajo na nas?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Samozavest ni darilo, s katerim se rodimo – je veščina, ki jo lahko treniramo

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Telefonija

HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

»Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Ona  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
26. 9. 2025 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

27.9. boste prejeli opozorilno sporočilo

Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 10:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Ko ima otrok več dni visoko vročino ...

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

NOVO tudi pri nas. Ob nakupu pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prejmete darilo!

Pravkar predstavljene pametne ure serije Huawei Watch GT 6 so že dostopne tudi pri nas. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, kot darilo prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds 3 SE.
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Ali je zrak v stanovanju bolj strupen kot zunaj?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
PromoPhoto
Ona  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Zaklenite ceno in pozabite na neprijetna presenečenja

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Svet
Energetika

Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:51
Promo
Ona  |  Svetovalnica
OPREMA DOMA

Jesen je čas za prenovo doma: pet preprostih projektov

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
26. 9. 2025 | 14:49
Photo
Novice  |  Slovenija
Od Kitajske do vodikove doline

»Pes in avto morata biti iz Nemčije, hiša pa iz Slovenije«

Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
26. 9. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
25. 9. 2025 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Šport

Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Ona  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

Tako boste pripravili odlično japonsko specialiteto

Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
24. 9. 2025 | 15:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki