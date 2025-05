Nocoj veliki finale nogometne lige prvakov: PSG in Inter za čast in milijone

Bavarska metropola je pripravljena na športni spektakel leta v Evropi. Po 256 dneh in 188 odigranih tekmah bo paradno klubsko tekmovanje Evropske nogometne zveze (Uefe) nocoj doživelo vrhunec. Allianz Arena v Münchnu bo ob 21. uri gostila finale lige prvakov, tekmeca pa bosta kluba, ki se doslej še nikdar nista srečala. Dobrih 70.000 ljudi na tribunah ter 450 milijonov v več kot 200 državah po vsem svetu si bo ogledalo dvoboj med Paris Saint-Germainom in Interjem.

25,6 milijona evrov bo prejel zmagovalec, 16 milijonov poraženec finala.

Parižani veljajo za rahle favorite, čeprav kljub ogromnim vložkom katarskih lastnikov še niso izkusili evropske slave, tokrat pa lahko nogometaši trenerja Luisa Enriqueja dosežejo zgodovinsko zmago. PSG ima lahko popolno sezono, potem ko je že osvojil francosko prvenstvo in pokal, na drugi strani bi Interju zmaga zacelila rane, saj je ekipa Simoneja Inzaghija v končnici zapravila obe domači lovoriki. Italijani bodo sicer sedmič zaigrali v zadnjem dejanju sezone in lovili četrti naslov najboljših na stari celini, prvega po letu 2010.

Če bo Pariz osvojil naslov, bi se potrdilo nepisano pravilo, da je kolektiv močnejši od skupine posameznikov. Po odhodu zvezdnikov, kot so Lionel Messi, Neymar in Kylian Mbappe, so na Parku princev spremenili filozofijo in dali Enriqueju proste roke za preobrazbo ekipe, ki je zdaj polna nadarjenih fantov, lačnih dokazovanja. Če bo zmagal Inter, pa se bo potrdilo, da v finalu odločajo izkušnje. Italijanski nogometaši so v povprečju za pet let starejši od pariških, večina jih je nastopila v finalu pred dvema letoma, ko je Inter klonil proti Manchester Cityju.

Ousmane Dembele je najboljši strelec Pariza. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Nov format tekmovanja z ligaškim sistemom je spremljalo veliko dvomov, toda izkazal se je za zadetek v polno, med drugim prinesel več (močnih) tekem in denarja največjim, ki so pred tem grozili s prebegom v odpadniško superligo. Uefin predsednik Aleksander Čeferin je evropska pokala že predal Tottenhamu v evropski ligi in Chelseaju v konferenčni ligi, zdaj bo imel v rokah najbolj cenjeno trofejo, ki prinaša tudi bogato denarno nagrado. Zmagovalec bo dodatno zaslužil 25,6 milijona evrov.

Na črnem trgu vrtoglave cene

Vročica pred finalom je v teh dneh dosegla vrhunec. Prizorišče je kot nalašč za bleščečo predstavo v zgodnjem poletnem večeru in temperaturah, ki se bodo na Bavarskem povzpele prek 30 stopinj Celzija. Poletni München je prava turistična meka, od pivskih vrtov do številnih jezer, ki obiskovalcem nudijo osvežitev. A to nogometnih navijačev ne zanima preveč, v München se zgrinjajo množice privržencev iz Milana in Pariza, povpraševanje po vstopnicah gre znova v nebo.

Nerazzurri so prejeli več kot 100.000 zahtevkov za dragocen košček papirja, čeprav jih svojim navijačem lahko prodajo le 18.000. To velikega dela navijačev Interja, ki po razočaranju leta 2023 tokrat želijo dokončati delo, ni odvrnilo od potovanja, včeraj in danes jih je na Bavarsko dopotovalo skoraj 50.000.

Pestro bo tudi na slovesnem odprtju, ozračje bo ogrevala kalifornijska rokovska skupina Linkin Park. Tudi nogomet je ne nazadnje predvsem – šov.

Srečni izbranci vstopnice imajo, v navijaškem kontingentu so stale zelo spodobnih 90 evrov, za preostale kategorije je za izžrebance Uefa postavila cene pri 950, 650 in 180 evrih, kar je v skladu z zmerno rastjo cen zadnjih let. VIP vstopnice so bile nekoliko dražje, za mesto v loži je bilo potrebno odšteti dobrih 3000 evrov, za privatno ložo na stadionu več kot 12.000 evrov.

Večina navijačev po uradni poti do vstopnic ni prišla, a jih to ni odvrnilo od poti v bavarsko prestolnico, kjer bodo srečo preizkusili na portalih, ki preprodajajo dragocene koščke papirja. Tam se cene gibljejo od 2000 pa vse do 9000 evrov, vse to kljub opozorilom Uefe, da je vstopnica veljavna le za osebo, ki jo je kupila prek uradnega portala Uefe, in da preprodaja ni mogoča. V sili (bogat) hudič še muhe žre, evropskega uspeha željni navijači velikanov iz Lombardije in mesta luči niso izjema.

Trener Luis Enrique je preobrazil PSG. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Čeprav bo po Münchnu krožila desetina milijona nogometnih navijačev, večjih neredov na Bavarskem ne pričakujejo, četudi so predvsem navijači PSG v preteklosti že znali zakuhati ozračje. V luči zgodovinske priložnosti za Parižane, ki želijo postati 24 moštvo z zmago v ligi prvakov, gre tokrat vseeno pričakovati prijateljski večer v znamenju nogometa.

Nekateri najbolj zvesti privrženci Parižanov bi za ogled tekme storili (skoraj) vse, eden takšnih je Kevin Bromet. Odraščal je v bližini Parka princev, zadnja leta pa živi v Avstraliji. Da bi bil ob svoji ekipi na Bavarskem, je iz Brisbana prek Los Angelesa, Londona in Pariza do Münchna za 34.000 kilometrov potoval kar 61 ur – in to brez vstopnice za tekmo. Po finalu ga čaka nov potovalni podvig, iz Nemčije bo prek Helsinkov in Singapurja odpotoval domov v Melbourne.