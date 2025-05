Nocoj finale evropske lige: veliko več kot lovorika

V ligi prvakov bo v naslednji sezoni zaigral klub, ki je v domačem prvenstvu zasedel mesto tik nad območjem izpada in mnogi trdijo, da bo to najbolj nezaslužena vstopnica med elito. Manchester United in Tottenham bosta nocoj (21.00) v finalu evropske lige v Bilbau reševala obupno sezono in želela priklicati lepše čase, še posebej, ker je na mizi ogromen finančni vložek.

Manchester United in Tottenham imata najslabšo sezono, odkar obstaja premier league (od 1992), 20-kratni angleški prvaki iz Manchestra so tekmo pred koncem 16. na lestvici, Londončani s točko manj še mesto za njimi. Old Traffordu pravijo gledališče sanj, a navijači so tam večinoma doživljali nočne more. Rdeči vragi so izgubili 18 od 37 tekem in imajo razliko v golih minus 12. Ruben Amorim je trenersko delo prevzel konec novembra lani, a je nizal še slabše rezultate kot Erik ten Hag.

16. mesto v Angliji zaseda Manchester United, Tottenham je 17.

Tottenham je v prejšnji sezoni prevzel v Grčiji rojeni Avstralec Ange Postecoglou in zasedel solidno peto mesto v premier league. S prihodom napadalca Dominica Solankeja se je zdelo, da je pripravljen narediti korak naprej in se prebiti v ligo prvakov. Igra usode mu je odprla nepričakovan obvod in vselej zelo pronicljivemu govorcu Postecoglouju se lahko še vedno uresničijo besede, da v svoji drugi sezoni vedno osvoji lovoriko.

Redko se zgodi, da je nagrada, ki jo prinese zmaga v finalu, vredna celo več od dejanske lovorike. Tokrat bo tako vsaj za lastnike obeh klubov, morda ne tudi za navijače, ki ne gledajo tako dolgoročno. Poraženec finala bo imel velik glavobol tudi v naslednji sezoni, saj bo ostal brez evropskih nastopov in tako imel precej okrnjen proračun, težko bo tudi vabil vrhunske nogometaše. »Izid finala bo zaznamoval oba kluba za naslednji dve sezoni ali celo tri,« pomen srečanja izpostavlja nekdanji Unitedov kapetan Gary Neville.

Manchester, trikratni evropski prvak (1968, 1999, 2008) ter zmagovalec evropske lige (2017) in pokala pokalnih zmagovalcev (1991) se samo enkrat v 35 letih ni uvrstil v nobeno evropsko tekmovanje. Klubske finance so pod drobnogledom, odkar je Jim Ratcliffe lani postal manjšinski lastnik, varčuje se povsod, lani je bilo odpuščenih 250 zaposlenih v klubu, letos naj bi službo izgubilo naslednjih 200.

Impresivne številke

Zmaga v finalu evropske lige naj bi bila vredna 83 milijonov evrov. V ligi prvakov več prinese že nastop v ligaškem delu. »Dobra sezona v ligi prvakov ti navrže precej več kot 120 milijonov evrov, če dodaš še zaslužek od vstopnic in sponzorjev, so številke zares impresivne,« je za BBC povedal strokovnjak za finance v nogometu Kieran Maguire.

Tottenham, dvakratni zmagovalec pokala Uefa (1972, 1984) in pokala pokalnih zmagovalcev (1963) je od nekdaj veljal za klub, ki ne zapravlja veliko. Navijači očitajo predsedniku Danielu Levyju, ker mu je finančna stabilnost pomembnejša od osvajanja lovorik. Zadnjo so Spurs osvojili leta 2008 v najmanj prestižnem ligaškem pokalu.