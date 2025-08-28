Nocoj bomo stiskali pesti za Luko Dončića in ekipo!

Dober mesec dni priprav je končan, po nekaj vzponih in številnih padcih je Slovenija dopotovala v Katovice in po štirih treningih na poljskih tleh dočakala tudi prvo tekmo. V razprodani areni Spodek jih s podporo 10.000 navijačev danes ob 20.30 pričakujejo izkušeni domačini, ki črpajo motiv in samozavest iz četrtfinalnega dvoboja pred tremi leti, ki je resno zamajal slovensko barko. Zato motiv – vsaj sodeč po izjavah, igra na parketu je pogosto govorila drugače – tokrat tudi na strani prvakov iz leta 2017 ne bi smel biti vprašljiv.

Pogrešamo Jeremyja Sochana (San Antonio Spurs), v obrambi bi nam prinesel energijo in skok. Njegova poškodba je bila velik udarec za moštvo.

V tretji četrtini tekme s Srbijo je imel tudi Luka Dončić prvič dovolj neuglašenega orkestra okrog sebe. Njegova predstava v Beogradu bi lahko bila veliko boljša, v slovenskem taboru pa po vrsti napovedujejo, da bodo šele tekme s pravim tekmovalnim nabojem razkrile domet slovenske izbrane vrste. Drugače kot na eurobasketu 2022 tokrat Slovenci ne bodo favoriti. »Spomin na tekmo s Poljsko še vedno boli, takrat so Srbi in Grki že izpadli, imeli smo odprto pot do finala, potem pa smo pogoreli na celi črti,« se šoka v četrtfinalnem dvoboju v Berlinu spominja Klemen Prepelič.

V obrambi je bil za Dončića večinoma zadolžen Michal Sokolowski, ki je še vedno del reprezentance. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Igra z dvema centroma

Poraz s 87:90 je favorite poslal domov, Poljake pa v senzacionalni polfinale. Slovenska igra je bila v mnogočem blizu podobi, ki smo jo spremljali v pripravljalnem obdobju: solidnemu začetku je sledil mrk, Poljska se je z delnim izidom 15:1 odlepila, do polčasa povedla že za 20 točk in tudi juriš v zaključku tekme ni bil dovolj, da bi se Slovenci izvlekli iz brezna. Nato se je nanje zgrnil plaz očitkov o veseljačenju, ponočevanju in obnašanju, ki ne sodi na velika športna prizorišča. V areni Spodek imajo danes (20.30) priložnost, da se oddolžijo domačinom, čaka pa jih kakovostna in izkušena zasedba.

»Jordan Loyd je novi vodja v napadu, šele avgusta je dobil potni list in se pridružil reprezentanci, prve tri tekme je izpustil, nato je Švedski in Finski nasul po 20 oziroma 17 točk. Naša prednost bosta močna centra, Aleksander Balcerowski in Dominik Olejniczak sta dobro odigrala med pripravami, selektor Igor Miličić ju občasno na parket pošlje tudi skupaj. Potem pa je tukaj še nepogrešljivi kapetan Mateusz Ponitka, on bo zagotovo pustil vse na parketu,« reprezentanco za Delo opisuje odgovorni urednik portala sport.pl Lukasz Ceglinski. Ob omembi Ponitke slovenske navijače še vedno spreleti srh, tri leta nazaj v Berlinu je proti Sloveniji s 26 točkami, 16 asistencami in 10 skoki dosegel šele tretji trojni dvojček v zgodovini evropskih prvenstev.

21 točk je proti Poljski leta 2022 dosegel Vlatko Čančar, tedaj prvi strelec Slovenije.

Ponitka pri 31 letih tvori izkušeno jedro moštva, ki stavi na podobno strategijo kot Slovenija in se spopada z enakimi težavami. »Miličić uporablja besedo 'zadyma', kar bi lahko prevedli kot pretep, želi si, da so igralci zelo agresivni v obrambi in nato igrajo hitro, da ustvarjajo kontrolirani kaos. A nam to ne uspeva, ekipa v povprečju prejema 87 točk na tekmo, zato se v napadu zanašajo na počasno igro na centra in Loyda,« Ceglinski pojasnjuje, da si tudi Miličić, enako kot slovenski selektor Aleksander Sekulić, želi, da bi poljska igra temeljila na obrambi.

Slovenija še vedno favorit

Pred domačim turnirjem so pričakovanja Poljakov veliko bolj realna kot slovenska, že četrtfinale bi bil lep uspeh, ponovitev polfinala pa pravi čudež. V lovu za eno od prvih štirih mest, ki vodijo iz skupine, bodo imeli dobro podporo navijačev, čeprav na Poljskem košarka ne uživa takšnega ugleda kot nogomet ali smučarski skoki. Tekmi s Slovenijo in Izraelom sta razprodani, navijači se bojijo le enega. »Strah jih je le Dončića, v javnosti prevladuje občutek, da je Slovenija velik favorit,« še dodaja poljski novinar, ki vrsto let spremlja domačo košarkarsko vrsto.

Razočarani slovenski zvezdnik po izpadu na eurobasketu 2022. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Slovenski centri bodo že na prvi tekmi na udaru,bo moral predstave iz pripravljalnega obdobja dvigniti na višjo raven, priložnost se bo Slovencem ponujala v hitri igri, če jo bodo z nižjo peterko znali izkoristiti. »Uvodna tekma je za nas zelo pomembna, želimo dobro začeti. Na tem prvenstvu nismo favoriti, zato ne razmišljamo o rezultatskih ciljih, najbolj pomembna je vsaka naslednja tekma,« od obrabljene fraze športnikov ne odstopa Sekulić. Zmaga proti Poljakom bi blagodejno vplivala na samozavest in vzdušje pri Dončiću in soigralcih, ki s pravim zagonom še lahko pripravijo presenečenje. Najprej je treba premagati pasti skupinskega dela, ki jih ne bo manjkalo, domači skalp pa bi na stežaj odprl vrata v osmino finala.