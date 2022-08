Nizozemski šampion prekosil vse tekmece

Na veliki nagradi Belgije, 14. letošnji postaji za svetovno prvenstvo v formuli 1, je Red Bullov as Max Verstappen dal tekmecem novo lekcijo dirkanja. Čeprav je preizkušnjo v znamenitem Spa-Francorchampsu po menjavi pogonskega agregata začel šele s 14. startnega položaja, se je nizozemski zvezdnik na veselje številnih v oranžne majice oblečenih rojakov na tribunah zanesljivo odpeljal do zmage. V cilju je imel namreč skoraj 18 sekund naskoka pred moštvenim sotekmovalcem Sergiem Perezom (startal je z drugega mesta), tretje mesto pa si je z zaostankom slabe pol minute privozil Ferrarijev dirkač Carlos Sainz mlajši, ki je imel sicer najboljše startno izhodišče.

Toda na dirki v Ardenih – tako kot preostali konkurenti – ni imel prav nobenih možnosti proti branilcu naslova svetovnega prvaka. Verstappen se je v uvodnih dveh kaotičnih krogih izognil vsem čerem in tudi na račun zaletavih tekmecev hitro pridobil več mest. Angleški šampion Lewis Hamilton (Mercedes) je, denimo, odstopil po trku z izkušenim Špancem Fernandom Alonsom (Alpine), ki ni skrival jeze nad nekdanjim velikim rivalom pri McLarnu, Kanadčan Nicholas Latifi (Williams) pa je po vrtenju s proge torpediral Finca Valtterija Bottasa (Alfa Romeo) in mu na ta način pokvaril 33. rojstni dan, ki ga je praznoval prav včeraj.

360 tisoč gledalcev so prirediteljivelike nagrade Belgije v treh dneh našteli ob stezi v Spa-Francorchampsu.

Drvel kot po tračnicah

Odstope je s pridom izkoristil Verstappen in se ekspresno prebil na osmo mesto, s katerega je odločno napadel po letečem startu, ko se je varnostni avtomobil vrnil v garažo. Kot po tekočem traku je prehiteval tekmece, že v 12. krogu pa se je pred njegovim imenom in priimkom na semaforju rezultatov zasvetila št. 1, ko je brez večjih težav švignil tudi mimo takrat vodilnega Pereza. Ko se je nizozemski zvezdnik v 15. krogu odpeljal v bokse po nove gume, je moral vodstvo prepustiti Sainzu ml. A ne za dolgo: že tri kroge pozneje je prehitel tudi 27-letnega Španca in nato do konca le še nadziral dogajanje na dirki.

Ko je kot prvi prevozil ciljno črto, ga je vodja Red Bullove ekipe Christian Horner pohvalil za briljantno vožnjo, Verstappen pa se je vsem v moštvu zahvalil za raketo, ki so mu jo pripravili za VN Belgije. »Uvodni krog je bil resnično izjemno hektičen. Pazil sem, da ne bi tudi sam zašel v kakšne težave. Moj dirkalnik je bil tokrat prav neverjeten, z njim sem drvel kot po tračnicah. Ko sem se oddaljil od zasledovalcev, nisem več pritiskal na vso moč. Odtlej sem pravzaprav gledal le še na to, da ne bi preveč obrabil svojih gum. Izšlo se je dosti bolje, kot sem lahko pričakoval,« je priznal 24-letni Nizozemec, ki je slavil že deveto letošnjo in skupno 29. zmago v formuli 1. Jubilejne 30. bi se lahko veselil že naslednjo nedeljo na domači dirki v Zandvoortu.