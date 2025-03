Niti Dončićevih 34 točk ni rešilo Lakersov (FOTO)

Ekipa Los Angeles Lakers je kljub popolni postavi v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma visoko izgubila, igralci Chicago Bulls so jo nadigrali s 146:115. Naš as Luka Dončić je za poražene gostitelje dosegel 34 točk, od tega osem trojk ter prav toliko skokov in šest asistenc, v 31 minutah in 34 sekundah pa je izgubil sedem žog.

Po sedmih tekmah odsotnosti zaradi poškodb se je v vrste domačih vrnil LeBron James, ki je dodal 17 točk, šest skokov in štiri podaje, a je izgubil pet žog. V slabih 17 minutah je pet točk vpisal Rui Hachimura, tudi povratnik po poškodbi in običajno pomemben člen moštva, manjkal je na prejšnjih 12 tekmah. Pri gostiteljih je bil tako s 25 točkami drugi strelec Austin Reaves.

Prvi strelec tekme je bil v vrstah zmagovitih gostov s 36 točkami Coby White, Avstralec Josh Giddey je dosegel trojni dvojček s 15 točkami, desetimi skoki in 17 podajami, za povrh je ukradel še osem žog. Litovski novinec Matas Buzelis je z 31 točkami zabeležil rekord kariere, Nikola Vučević je dodal po 12 točk in 12 skokov.

FOTO: Jonathan Hui/Imagn Images Via Reuters Connect

