Nindža Janja napada japonsko steno

Tokrat se ne bo osvajalo vrhov v Himalaji, Andih, Alpah ali Pirenejih. Alpinisti imajo svoje cilje, tako kot tudi športni plezalci. Slednji bodo osvajali tokijsko nižino, a vseeno na umetni steni v urbanem športnem parku Aomi. Športno plezanje bo prvič na sporedu olimpijskih iger, v svetovnem pokalu tekmujejo v težavnosti, balvanih in hitrosti, za zlato, srebrno in bronasto olimpijsko odličje pa bo v Tokiu štela kombinacija kot seštevek vseh treh disciplin. Janja Garnbret je seveda udarna slovenska favoritinja za žlahtno kovino, druga slovenska predstavnica v deželi vzhajajočega sonca pa bo Mia Krampl. Garnbretova je za tuji tisk in strokovnjake tudi ena od zvezdnic OI, najboljša športna plezalka na svetu je medijsko predrla vse mejnike. Pa tudi za ameriški športni okus je debitantska športna panoga na olimpijadi njim pisana na kožo zaradi privlačnosti, avanturistične primesi in dogajanja, vštric ekstremnim športom v naravi. Predvsem glede težnostne zakonitosti.



Pedigre 22-letne Korošice je res impresiven, v treh letih si je priplezala šest naslovov svetovne prvakinje, od Pariza leta 2016 do Hačiodžija predlani. Leta 2016 je bila najboljša v težavnosti, leta 2018 v Innsbrucku v balvanih in kombinaciji, na Japonskem leta 2019 pa v težavnosti, balvanih in kombinaciji. V Innsbrucku je bila še srebrna v težavnostnem plezanju. Ima že 47 uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu, od tega 30 zmag, 17 v težavnosti in 13 v balvanih. Štirikrat je bila skupna zmagovalka svetovnega pokala (2016, 2017, 2018, 2019), ima en naslov zmagovalke seštevka svetovnega pokala v balvanih (2019) in tri naslove skupne zmagovalke svetovnega pokala v težavnosti (2016, 2017, 2018). Nekaterim strokovnjakom kanček dvoma predstavlja le predpostavka, da je najslabša stran Garnbretove hitrostno plezanje, a je Janja že letos na svetovnem pokalu v švicarskem Villarsu s časom 7,9 izboljšala osebni rekord. Podčrtano, vse kar koli drugega kot zlato odličje za Slovenko v olimpijskem Tokiu bi veljalo za veliko presenečenje. Odlična popotnica Torej v Aomi Urban Sports Parku, prizorišču na prostem nedaleč od tokijskega pristanišča, bo v sredo in petek totalen slovenski napad na odličja v športnem plezanju. Dekleta kvalifikacije začnejo v sredo, urnik po slovenskem času je naslednji: hitrost (10.00), balvani (11.00), težavnost (14.10). Finale, po katerem bodo delili žlahtne kovine, je v petek po urniku: hitrost (10.30), balvani (11.30) in težavnost (14.10). Za Garnbretovo in trenerja Romana Krajnika so OI seveda najpomembnejša tekma v letu 2021, izjemne predstave na tekmah svetovnega pokala pred tokijskim dogodkom pa pričajo, da zvezdnica športnega plezanja ni ničesar prepustila naključju in da se je vrhunska forma le stopnjevala. Na vseh tekmah, na katerih je letos nastopila, je bila Korošica na stopničkah. Od aprilskega začetka sezone svetovnega pokala je nanizala štiri zmage, dve v težavnosti (Innsbruck, Villars) in dve v balvanih (Meiringen, Innsbruck), v balvanih je bila tudi druga v Salt Lake Cityju. Izjemen napredek je naredila v hitrosti. Na obeh tekmah, na katerih je nastopila, se je prebila v izločilne boje ter v osmini finala vpisala 13. in 15. mesto.



»Dosežki v svetovnem pokalu so bili odlična popotnica za Tokio. Sem zelo zadovoljna z vsemi tekmami letos in v Tokio sem prišla res samozavestna. Veselim se nastopa na OI,« je omenila najboljša slovenska in svetovna športna plezalka. »Sanje vsakega športnika so, da bi enkrat nastopil na tekmi najvišje ravni. To so bile tudi moje sanje, da bom državo zastopala na olimpijskih igrah. Plezanje bo prvič na njih in bo zato še bolj posebno, plezanje si zasluži biti del olimpijske družine. V čast mi je, da bom lahko predstavljala ta šport. Seveda je Tokio moj glavni cilj sezone, tu ne bom ovinkarila,« je Janja Garnbret vsa osredotočena na olimpijski festival.

