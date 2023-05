Nikola Jokić bo v finalu igral proti bivšemu klubu Gorana Dragića

V košarkarski ligi NBA je ekipa Miami Heat na odločilni sedmi tekmi premagala Boston Celtics in se uvrstila v veliki finale. Serija med tema moštvoma je bila zelo razburljiva, saj je Miami povedel 3:0 v zmagah, Boston pa je nato izenačil na 3:3. Če bi Bostonu uspelo zmagati tudi na sedmi tekmi, bi se prvič v zgodovini lige NBA zgodilo, da bi neka ekipa po zaostanku 3:0 v zmagah napredovala v nadaljevanje tekmovanja.

Ekipa Boston Celtics je bila na odločilni sedmi tekmi večji del srečanja v zaostanku. Nekaj časa je vodila samo v prvi četrtini, nato pa je tekmeca s Floride samo še lovila. Razočaranje v Bostonu je še večje, ker je njihova ekipa odločilno tekmo igrala na domačem parketu.

Pri gostih je bil zelo razpoložen Jimmy Butler, sicer dober prijatelj našega Gorana Dragića. Dosegel je 28 točk, 7 skokov in 6 asistenc. S 26 točkami, 10 skoki in 3 asistencami je bil Miamiju v veliko pomoč tudi Caleb Martin. Zvezdnik Bostona Jayson Tatum ni bil strelsko razpoložen, saj je dosegel skromnih 14 točk, dodal pa je še 11 skokov in 4 asistence.

Finale se bo začel v petek ob 2.30 po slovenskem času. V njem je, vsaj na papirju, veliki favorit Denver Nuggets, ki ima v svojih vrstah srbskega zvezdnika Nikolo Jokića. V času pisanja tega članka je bila kvota na zmago Denverja na stavnici Bwin le 1,25, na Miami Heat pa kar 4,1.