Fantastična zmaga Nike Prevc, v žepu ima 3000 evrov

Smučarska skakalka Nika Prevc je tudi na Ljubnem ob Savinji nadaljevala niz zmag v svetovnem pokalu in slovenski števec uspehov premaknila na 132. Četrta zmaga v nizu za 19-letnico je bila skupno 29. za slovenske ženske skoke. Prevc je pri 16 zmagah v karieri in devetih to sezono.

Skakalke so do sedaj zbrale 29 posamičnih zmag ter po eno ekipno in superekipno zmago. Na vrhu kraljuje Nika Prevc s 16 zmagami, sledi ji Nika Vodan, ki je morala to sezono zaradi poškodbe kolena predčasno končati, s šestimi. Več kot eno zmago imata še Urša Bogataj (3) in Ema Klinec (2).

Nika dobila tudi kvalifikacije

Najboljša smučarska skakalka to zimo Nika Prevc je pred domačimi navijači na Ljubnem ob Savinji dobila tudi kvalifikacije za drugo žensko tekmo svetovnega pokala v Sloveniji. Prevc je v kvalifikacijah zmagala pred Nemko Selino Freitag in Avstrijko Liso Eder ter napovedala lov na novo zmago svetovnega pokala pred domačimi navijači.

Prevc je tako pobrala celotno denarno nagrado za kvalifikacije (3000 evrov) tega konca tedna, saj je bila najboljša tudi v kvalifikacijah za sobotno tekmo.