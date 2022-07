Nike kraljico pripeljal na vas

Najboljši metalec diska na svetu ta hip Kristjan Čeh je nastop na nedavnih sredozemskih igrah v alžirskem Oranu odpovedal z razlogom, da bi bila pot v Magreb preveč stresna in utrudljiva. Če dodamo še dejstvo, da je kar nekaj slovenskih športnikov in športnic med igrami na severu Afrike čutilo prebavne težave, je imel orjak iz Podvincev pri Ptuju očitno prav.

A če je pot v Alžirijo »dolga«, kaj potem reči za odisejado do prizorišča letošnjega svetovnega prvenstva v atletiki, to je v Eugenu na severozahodu ZDA. Eugene je v primerjavi z Oranom, ta ima 1,5 milijona prebivalcev in je drugo največje alžirsko mesto, s 176.000 stanovalci pravo ameriško podeželje. Zanj se ne bi vedelo, če ne bi imel močnega priokusa kraljice športov, natančneje teka na dolge proge. Rekreativni tek je bil ZDA predstavljen ravno iz mesta v zvezni državi Oregon, s strani Novozelandca Billa Bowermana.

Ta je napisal knjigo o rekreativnem teku in vadil šampionsko tekaško sekcijo oregonske univerze. Bowerman je tudi izumil poseben mehek podplat za tekaško obuvalo in s Philom Knightom ustanovil velikana v izdelavi športne opreme, seveda prvenstveno ubuval, Nike. Torej, tukaj tiči atletski zajec v grmu! Ameriško podeželsko mesto Eugene je SP v kraljici športov dobilo le zaradi Nika! O vprašanjih, ki lebdijo nad glavo glede prizoriščne umeščenosti letošnjega svetovnega prvenstva, pa še to, da se bodo podaniki in podanice kraljice športov trudili na stadionu univerze Oregon Hayward Field, ta je s 25.000 sedeži najmanjša arena za SP od leta 1983, ko so Helsinki prvič gostili to tekmovanje.

Letvica visoko

A pustimo zdaj te ameriške »pravljice«, slovenska udeležba na atletskem mundialu bo ali za ep ali pa na ravni EP, torej še posebno v metih, kjer druge celine niso vrhunske, lahko stara Evropa pobere levji delež žlahtnih kovin. Kristjan Čeh in skakalka s palico Tina Šutej sta na severnoameriška tla prišla kot udarna slovenska aduta, v Eugenu pa se bo trudilo še osem posameznikov in posameznic: Žan Rudolf (800 m), Robert Renner (palica), Anita Horvat na 400 in 800 m, v slednji disciplini tudi Jerneja Smonkar, Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m zapreke, Agata Zupin (400 m ovire), skakalka v višino Lia Apostolovski in Neja Filipič v troskoku. In kdaj bodo najprej Čehove kvalifikacije v disku?

V noči na ponedeljek od dveh naprej po slovenskem času. Prebitje v finale bi moralo za državnega rekorderja z 71,27 m biti mala malica, v sklepnem dejanju pa si lahko privošči obilno kosilo. Takšno, ki bo na koncu po zaužitih kalorijah s strani 206 cm visokega diskobolosa tudi žlahtno svetilo. »Do tega trenutka je bila letošnja sezona skorajda idealna. Stalnico metov na daljavi okoli 70 m sem postavil dosti višje v primerjavi z lani, kar je bil tudi cilj. A prav tako sem povzdignil mojo osebno letvico pričakovanj,« meni Kristjan Čeh.