Nika Prevc znova kakor z drugega planeta

Izjemna slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je ujela zmagoviti val. Podobno prepričljivo kot v sredo je s tekmicami pometla tudi na drugi tekmi za svetovni pokal v Beljaku, kjer je včeraj s skokoma, dolgima 94,5 in 95 metrov, drugouvrščeno Avstrijko Evo Pinkelnig (94,5 m in 91,5 m) ugnala kar za 20,3 točke. Sanjski slovenski dan je s tretjim mestom dopolnila Nika Križnar (91,5 m in 94 m), ki je za Prevčevo zaostala za 23,8 točke.

8600 švicarskih frankov si je prislužila Nika Prevc z dvema zmagama v Beljaku.

»Skačem sproščeno in uživam v tem, kar počnem,« je 18-letna športnica iz Dolenje vasi pri Železnikih razkrila skrivnost svojega uspeha oziroma dolgih skokov, ki se je z beljaškim dvojčkom zmag utrdila na vrhu skupne razvrstitve. Pred drugouvrščeno Francozinjo Josephine Pagnier (89 m in 90 m), ki je bila tokrat osma, ima že 83 točk naskoka. »Seveda moram biti z mislimi tudi pri skupni zmagi, saj na ta način ohranjam motivacijo in osredotočenost,« je pojasnila Prevčeva, ki si želi nadaljevati v takšnem slogu.

Nika Prevc je skočila še do četrte zmage v svetovnem pokalu. FOTO: Matej Družnik

Toda na Japonsko, kjer se bo čez osem dni nadaljeval svetovni pokal v ženskih skokih, nima najlepših spominov. »Lani mi tam ni bilo najbolj všeč. Upam, da bom tokrat bolj zadovoljna s skoki, ki jih bom kazala v Saporu in Zau,« si je še zaželela vzhajajoča zvezdnica skokov, ki jo je – zanimivo – Pinkelnigova naravnost vprašala, kaj zajtrkuje, da je tako dobra. »Zaupala mi je, da ima rada med. Očitno bom morala tudi sama razmisliti o tem, da bom namesto čokoladnega namaza pred tekmo raje posegla po medu,« je v smehu razkrila 35-letna Avstrijka, ki brani veliki kristalni globus.

Prevčeva je sicer slavila že četrto zmago v svetovnem pokalu. Od slovenskih skakalk jih je več (5) dosegla le Nikina soimenjakinja Križnarjeva, ki ni skrivala solz sreče ob včerajšnji prvi uvrstitvi na oder za najboljše v tej sezoni. Do novih točk sta se včeraj od naših dokopali tudi Ema Klinec (86 m in 88 m) in Katra Komar (81 m in 85,5 m), ki sta pristali na 21. oziroma 23. mestu. Znova prekratka za finale je bila Ajda Košnjek (77,5 m/36.), novinka med svetovno elito, komaj 15-letna Tina Erzar, pa je še drugič obstala v kvalifikacijah.

V Bischofshofnu danes kvalifikacije

Na včerajšnji prosti dan na novoletni turneji so se slovenski smučarski skakalci iz Innsbrucka preselili v St. Johann v Pongauu, kjer že več let prenočujejo, kadar so tekme v Bischofshofnu. Glavni trener naše reprezentance Robert Hrgota si je s svojimi izbranci popoldne vzel čas tudi za druženje z novinarji, ki poročajo s tega znamenitega tekmovanja v Nemčiji in Avstriji. Beseda je seveda tekla tudi o bitki za »zlatega orla«, v kateri je pred jutrišnjim (16.30) velikim finalom na skakalnici Paula Ausserleitnerja (današnje kvalifikacije se bodo prav tako začele ob 16.30) v najboljšem izhodišču Rjoju Kobajaši.

Toda prednost japonskega zvezdnika je zelo majhna, saj ima pred najhujšim tekmecem, Nemcem Andreasom Wellingerjem, le 4,8 točke naskoka. Tretjeuvrščeni Avstrijec Jan Hörl, zmagovalec spektakla na Bergislu, za Kobajašijem zaostaja že za 23,6 točke, še dodatne 10,2 točke (33,8) pa od vodilnega Azijca loči Hörlovega rojaka Stefana Krafta, ki je bil sicer za mnoge glavni kandidat za skupno zmago na novoletni turneji.

Anže Lanišek pred sklepnim dejanjem v Bischofshofnu v seštevku novoletne turneje kot najboljši Slovenec drži šesto mesto. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Od Slovencev je najboljši Anže Lanišek, ki na šestem mestu za Kobajašijem zaostaja za 50,3 točke. »Kdorkoli bo zmagal, si bo to zaslužil,« je dejal domžalski as, ki ima le 2,2 točke zaloge pred sedmouvrščenim reprezentančnim kolegom Lovrom Kosom. Med elitno deseterico je tudi Timi Zajc, ki ga na devetem mestu od japonskega šampiona loči 74 točk. Brata Prevc – Peter (+ 195,9 točke) in Domen (+ 381,4) – zasedata 21. oziroma 29. mesto.