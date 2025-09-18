Nika Prevc z rekordom skakalnice druga v Predazzu

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je v italijanskem Predazzu na generalki na srednji napravi za zimske olimpijske igre 2026 po vodstvu v prvi seriji poletne velike nagrade končala na drugem mestu za Kanadčanko Abigail Strate. Slovenski uspeh je z osmim mestom dopolnila Nika Vodan.

Niko Prevc, ki je v prvi seriji rekord postavila s 104 metri, je v finalu pristala pri 98 metrih in je zbrala 253,0 točke. Nove zmage v tem poletju se je razveselila Strate s 103,5 in 102,5 m ter 258,8 točkami, tretje mesto pa je zasedla Japonka Juka Seto z 98,5 in 103 m ter 244,9 točke.

V konkurenci 63 skakalk je Tinkara Komar zasedla 37., Katra Komar, Maja Kovačič in Ema Klinec pa so se zvrstile od 46. do 49. mesta. Skakalke v petek čakata uradni trening in kvalifikacije na veliki skakalnici v Predazzu.