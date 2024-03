Nika Prevc veliki globus potrdila s tretjim mestom

Najboljša smučarska skakalka to zimo Nika Prevc je skupno zmago v svetovnem pokalu potrdila s tretjim mestom na finalni tekmi sezone v Planici. Devetnajstletna Slovenka je za zmagovalko, Avstrijko Evo Pinkelnig (244,9 točke), ki ji je v finalu uspel rekord srednje skakalnice s 103,5 metra, danes zaostala za 9,3 točke.

Prevc je veliki kristalni globus, ki ga bo prejela v roke na današnji slovesni razglasitvi najboljših, osvojila že pred prihodom na finale sezone. Junakinja slovenskega tabora je na veselje najbolj vztrajnih gledalcev, ki so za slovenske skakalke pod Poncami navijali tudi v dežju, zdržala pritisk in si na zadnji tekmi sezone priborila 13. stopničke v karieri; od tega jih ima 12 to zimo.

Poleg Prevc in zmagovalke Pinkelnig, lanske skupne zmagovalke, ki je letos v pokalu končala na drugem mestu, je na finalni tekmi na zmagovalnem odru stala še Alexandria Loutitt (242,1 točke). Kanadčanka si je z drugim mestom priborila tudi skupno tretje mesto v seštevku svetovnega pokala.

Prevc je bila obenem edina Slovenka v najboljši deseterici

Nika Križnar (214,3) je končala na 11. mestu, mladinska svetovna prvakinja Tina Erzar (207,6) je bila 16., Ema Klinec (203,5) 19., mladinska olimpijska prvakinja Taja Bodlaj (191,1) 25. in Katra Komar (181,9) 28.