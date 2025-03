Nika Prevc skočila v zgodovino

Nika Prevc se je z zlatimi črkami vpisala v zgodovino smučarskih skokov. Kot prva skakalka je zmagala na obeh ženskih posamičnih tekmah na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju. Potem ko je v Trondheimu z vso konkurenco opravila na srednji napravi (HS-102), je bila najboljša tudi na veliki skakalnici (HS-138).

Za drugo zlato lovoriko na tem norveškem prizorišču je mladi slovenski šampionki, ki bo prihodnjo soboto dopolnila komaj 20 let, včeraj zadostoval le en izjemen skok (134,5 m). Zaradi premočnega vetra je namreč tekmovalno razsodišče po petih skakalkah najprej prekinilo in nato odpovedalo drugo serijo, saj ni prav nič kazalo na to, da se bo ozračje umirilo.

Tako so obveljali rezultati iz prvega »polčasa«, v katerem je bila Prevčeva – tako kot že v poskusni seriji, kvalifikacijah, tekmi mešanih ekip ... – spet razred zase. Vnovič drugouvrščeno Nemko Selino Freitag (131 m) je preskočila kar za 14,2 točke, medtem ko je tretjeuvrščena Norvežanka Eirin Maria Kvandal (136 m) zaostala že za 18,5 točke.

Kako zelo je slovenski junakinji, ki je – če upoštevamo še preizkušnje v svetovnem pokalu – slavila že osmo zmago zapovrstjo, odleglo po novem podvigu, so izdale njene solze, ki so iz njenih oči privrele, ko se je po odpovedi proti doskočišču spuščala s sedežnico. »Moram priznati, da mi je zaradi tega zdaj kar malo nerodno,« je v šampionskem pogovoru za avstrijsko televizijo ORF priznala Prevčeva, ki ni vedela, da jo je kamera ujela tudi na sedežnici.

»Ne morem verjeti, da sem zdržala ves pritisk, ki je bil na meni. V dobrem tednu dni se je zgodilo toliko stvari. To je bil res pravi vrtiljak čustev,« je zaupala Prevčeva, s katero se je med drugimi veselila tudi njena reprezentančna kolegica Ema Klinec (112 m), ki je zasedla 15. mesto.

Hannawald: Silijo te, da goljufaš

Prah okrog domnevno prevelikih tekmovalnih dresov, s katerimi nekateri smučarski skakalci in skakalke opozarjajo nase v Trondheimu, se še ni polegel. Ravno nasprotno; v vročo debato se je vmešal tudi Sven Hannawald.

»Žalostno je, kako daleč je že prišlo. To ne more biti res! Reprezentance se zdaj obtožujejo že med seboj, v tem cirkusu vlada popolno nezaupanje. In zakaj? Ker odgovorni nimajo rdeče niti,« je pristojne pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) okrcal Hannawald in pripomnil, da imajo nekateri skakalci v Trondheimu vidno prevelike drese.

»Še nekdo z dioptrijo 6 lahko vidi, da na prvenstvu nekateri skačejo s kombinezoni, ki ne ustrezajo pravilom, sprejetim pred sezono,« je poudaril 50-letni Nemec, ki mu je posebej v oči padla oprema Norvežanke Anne Odine Strøm, bronaste s srednje skakalnice. »Dajte mi njen dres in bom šel tudi sam skočit. Vem, da se mi ne bo nič zgodilo, saj me bo 'ujel' ...« Kar se v zadnjem obdobju dogaja v skokih, ga živcira in jezi.

»Prisilijo te, da goljufaš, če želiš biti spredaj. To je res obupno,« je dejal Hannawald, ki upa, da bodo odgovorni pri FIS vendarle našli ustrezno pot in ji ostali zvesti. »V nasprotnem primeru bomo priče podobni zmešnjavi kot v Pekingu,« je še opozoril nekdanji nemški zvezdnik.