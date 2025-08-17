Nika Prevc prepričljivo osvojila prvo mesto na poletni veliki nagradi

Nika Prevc je prepričljivo osvojila prvo mesto na poletni veliki nagradi smučarskih skakalk v Poljski Wisli. Zbrala je 126,1 točko in povečala vodstvo v seštevku VN. Druga je bila Japonka Nozomi Maruyama s 117,5 točke, tretja s 116,2 točke Kanadčanka Abigail Strate, obe sta bili s Prevčevo na zmagovalnem odru tudi v soboto.

Na četrti tekmi VN v sezoni je Prevc še tretjič ugnala vse tekmice, prvič po novem načinu tekmovanja, po katerem za končni rezultat šteje samo dosežek v finalni seriji.

»Danes je bila najboljša stvar, da se nam je vsem uspelo uvrstiti v ozek izbor finala. Sama pa se tudi lahko zelo zadovoljna vrnem nazaj na poletne treninge,« je slovenski in svoj nastop kratko strnila Prevc.

Po štirih zmagah, dveh zaporednih, ter petem mestu na drugi tekmi sezone v Franciji ima Prevc v seštevku 325 točk, druga je Strate z 280 točkami, tretja Maruyama z 260 točkami.

Zmaga Nike Prevc je bila šesta slovenska zmaga na prav toliko ženskih tekmah poletne VN v Wisli doslej. Trikrat je bila najboljša Urša Bogataj, enkrat Nika Vodan in letos dvakrat Nika Prevc.

Poletna VN se bo nadaljevala sredi septembra v romunskem Rasnovu.