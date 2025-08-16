SKOKI

Nika Prevc najboljša v Wisli

Z drugo zmago je znova prevzela vodstvo v skupni razvrstitvi letošnje poletne velike nagrade.
Fotografija: Nika Prevc. FOTO: Leon Vidic/delo
Nika Prevc. FOTO: Leon Vidic/delo

16.08.2025 ob 12:55
Čas branja: 1:42 min.

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je zmagovalka prve tekme poletne velike nagrade v Wisli na Poljskem, kjer se poletna sezona smučarskih skokov nadaljuje po tekmah v Courchevelu. Drugo letošnjo poletno zmago svetovne prvakinje, ki doslej v Wisli še ni slavila, je z osmim mestom v svoji prvi tekmi sezone dopolnila Nika Vodan.

Na 18. mestu je končala Tinkara Komar, 25. pa je bila Maja Kovačič. Brez finala je na 31. mestu ostala Katra Komar.

Do druge poletne zmage v karieri in sploh prve na skakalnici Adama Malysza v Wisli je Prevc prišla po skoku dneva v prvi seriji, ko je pristala pri 127 metrih. V finalu je zmago z nižjega zaletišča potrdila s 121 metri, skupno je zbrala 247,9 točke.

»Zelo sem vesela, to je še ena super uvrstitev. Skoki so bili malo boljši kot v Courchevelu. Upam, da lahko jutri spet uživam,« je za Smučarsko zvezo Slovenije dejala Nika Prevc.

Z najboljšo oceno finala je bila zanesljivo druga Japonka Nozomi Marujama z 240,5 točke, tretja pa Kanadčanka Abigail Strate (231,4). Slednja je v Courchevelu slavila v tekmi novega formata, kjer tekmovalke v prvi seriji skačejo v skupinah.

Z drugo zmago je Prevc znova prevzela vodstvo v skupni razvrstitvi letošnje poletne velike nagrade. V nedeljo skakalke v Wisli ob 10. uri čaka še tekma novega tekmovalnega formata.

