Nika Prevc na rojstni dan ostala brez poleta, vse se začenja znova

Tekmo smučarskih skakalk v poletih v Vikersundu so odpovedali in jo bodo poskušali spraviti pod streho pozneje v današnjem dnevu, so potrdili organizatorji na Norveškem. »Odločili smo se prekiniti tekmo. Poskušali smo vse, a se veter v naslednjih urah ne bo umiril. Skušali bomo nadomestiti tekmo, imamo dva scenarija, a se moramo najprej dogovoriti z nosilci televizijskih pravic in ostalimi deležniki,« je v izjavi med neposrednim prenosom tekmovanja dejal direktor skakalnih tekmovanj za svetovni pokal Sandro Pertile.

Tekma vendarle bo ob 15.45

Zdaj so organizatorji na družbenih omrežjih sporočili, da bodo tekmo z eno tekmovalno serijo izpeljali ob 15.45 pred moško tekmo.

Današnji spored tekem v Vikersundu se bo torej začel z žensko tekmo, ki bo nadomestila poskusno serijo moških. Ti bodo tekmo z dvema serijama skušali izpeljati ob 17. uri.

Prvo serijo so resda skoraj opravili v celoti, na vrhu letalnice je zaman čakala le slovenska šampionka Nika Prevc, ki so jo dolgo »premikali« na rampo in z nje, naposled pa jo napotili v sobo za ogrevanje, saj je bilo čakanje zanjo preveč mučno.

Tekmo so sprva prekinili, toda obeti za dokončanje (vsaj) prve serije so bili preslabi. V naslednjih urah naj bi namreč v Vikersundu pihal še močnejši veter. Po 21 skakalkah (od 22) je sicer vodila Nemka Selina Freitag (189 m), Ema Klinec (189 m) je bila peta.