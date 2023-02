Nika Prevc do nove medalje, navdušila tudi 15-letna Ajda

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc, ki se je prejšnji teden na Olimpijskem festivalu evropske mladine (OFEM) v Planici veselila treh zlatih lovorik, ima novo kolajno. Na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Whistlerju je s skokoma, dolgima 98,5 in 95 metrov, osvojila drugo mesto.

Naša smučarska skakalka je v Kanado odpotovala kot branilka naslova mladinske svetovne prvakinje, a je tokrat morala premoč priznati domači skakalki Alexandrii Loutitt (100,5 m in 101,5 m). Bronastega odličja se je razveselila Avstrijka Julia Mühlbacher (92,5 m in 90 m). Prevčeva je tako skočila do pete medalje na mladinskih svetovnih prvenstvih.

Od Slovenk so nastopile še tri predstavnice. Prav tako se je izkazala vsega 15-letna članica tržiškega skakalnega kluba Ajda Košnjek. Z dvema dobrima skokoma je na koncu osvojila šesto mesto. Nika Vetrih in Taja Bodlaj sta bili 15. oziroma 19.