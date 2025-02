Nika Prevc do šeste zaporedne zmage!

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (244 točk) nadaljuje niz zmag na tekmah svetovnega pokala. V avstrijskem Hinzenbachu je slavila še drugič ta konec tedna in zabeležila šesto zaporedno zmago. Za 2,5 točke je ugnala Nemko Selino Freitag, vse ostale so zaostale več kot 17 točk. Do točk svetovnega pokala so prišle še štiri slovenske skakalke.

Skupno že 18. zmaga v karieri in 11. to sezono

Nova zmaga za 19-letno Prevc je bila skupno že 18. v karieri in 11. to sezono. Niz šestih zaporednih zmag je začela v Lake Placidu z dvema slavjema, nato pa je vse skupaj ponovila na domačih tekmah na Ljubnem ob Savinji.

Tudi v soboto je bila v Hinzenbachu prepričljiva, danes pa je s tesno zmago postavila še piko na i pred odhodom na SP v Trondheim.

Prevc je bila že po prvi seriji vodilna, potem ko je do razlike 4,7 točke v primerjavi s Selino Freitag prišla predvsem po zaslugi izjemnih sodniških ocen.

V drugo je nemška predstavnica napadla z 88 m z dveh naletov nižje, slovenska predstavnica pa je znova po lepem skoku za same 19-ice, ki jih je prejela od sodnikov, slavila za 2,5 točke. Tretje mesto je pripadlo Kanadčanki Abigail Strate (226,6).

V skupnem seštevku je Nika Prevc le še korak oddaljena od drugega velikega kristalnega globusa. S 1533 točkami ima pet tekem pred koncem svetovnega pokala velikih 455 točk prednosti pred Nemko Katharino Schmid, ki je danes zasedla sedmo mesto. To pomeni, da bi lahko slovenska zvezdnica s petim mestom na naslednji tekmi, ta bo na sporedu sredi marca na Holmenkollnu, že matematično potrdila skupno zmago. Naslednje tekme svetovnega pokala bodo na vrsti po svetovnem prvenstvu v Trondheimu, ki se bo začelo naslednji teden. Tam bo Nika Prevc glavna kandidatka za slovenske kolajne v nordijskih disciplinah.

V finalu so nastopile še štiri Slovenke

Katra Komar (182,6) je izgubila dve mesti in bila na koncu 20., Tina Erzar (174,2) je zasedla 25. mesto, Taja Sitar (167,5) 28., prvo točko za svetovni pokal v karieri pa je s 30. mestom ujela Tinkara Komar (164,2).