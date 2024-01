Nika Prevc in Nika Križnar prepričljivo zmagali v paru na Japonskem

Slovenki Nika Prevc in Nika Križnar sta na superekipni tekmi parov za svetovni pokal smučarskih skakalk v Zau na Japonskem prepričljivo zmagali. Po treh serijah sta s 722,2 točke ugnali Kanado, tretje so bile Avstrijke (709,7).

Po prvi seriji sta imeli Slovenki 4,3 točke prednosti pred Avstrijkama in 9,4 pred Kanadčankama in tretjem mestu. Japonki sta imeli že 14,1 točke zaostanka na četrtem mestu.

Po drugi seriji se je prednost iz dobrih dveh metrov, če bi točke preračunali v daljavo, zelo povečala. Slovenki sta imeli 14,1 točko naskoka pred Kanadčankami, 20,7 pred Avstrijkama in pred Japonkama že 33,5.

Po predzadnjem skoku Slovenk, ki ga je opravila Križnar, se je prednost pred drugo in tretjo ekipo nekoliko znižala, na 11,2 in 22 točk. Prevc je s 97 metri potrdila slavje.

Abigail Strate in Alexandria Loutitt sta zaostali 12,5 točke, Jacqueline Seifriedsberger in Eva Pinkelnig pa 25,2.

Lovro Kos in Anže Lanišek (753,3 točke) sta 13. januarja zanesljivo slavila zmago na prvi superekipni tekmi parov skakalcev v poljski Wisli. To je bila prva superekipna tekma parov v sezoni ter komaj tretja v zgodovini tega športa. Vse so generalka za naslednje zimske olimpijske igre 2026, kjer se klasična ekipna tekma poslavlja s sporeda.

V nedeljo bo v Zau še posamična tekma skakalk na veliki skakalnici, naslednji konec tedna pa bo tekmovanje potekalo na Ljubnem.