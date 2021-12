Nika Križnar zmagovalka prve tekme na Ljubnem, na stopničkah še Ema Klinec (FOTO)

Slovenka Nika Križnar (263,7) je zmagovalka premierne tekme silvestrske turneje za smučarske skakalke na Ljubnem ob Savinji. Drugo mesto je pripadlo Avstrijki Mariti Kramer (259,9), tretje pa še eni Slovenki Emi Klinec (257,2). Kot četrta je tekmo sklenila Urša Bogataj (249,6).

To je bila tretja posamična zmaga 21-letne Križnarjeve, s čimer je prekinila niz štirih zaporednih zmag Kramerjeve v svetovnem pokalu. Tako za Klinčevo kot Križnarjevo so bile to sicer 14. posamične stopničke v karieri.

Slovenija je ob tem vpisala drugo posamično zmago na Ljubnem ob Savinji, potem ko je leta 2016 na skakalnici pod Rajhovko slavila Maja Vtič.

V finalu so nastopile še tri Slovenke. Nika Prevc (235,0) je bila enajsta, Špela Rogelj (226,6) je zasedla 14. mesto, Jerneja Brecl (209,9) pa je bila 26.

V soboto bo na prvi dan novega leta na vrsti še druga tekma silvestrske turneje. Začela se bo ob 16. uri, kvalifikacije pa bodo že ob 10.45.

Skupna zmagovalka bo v žep pospravila 10.000 švicarskih frankov (9600 evrov) in postala lastnica prve zlate sove.