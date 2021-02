Nika Križnar na stopničkah

Japonska smučarska skakalka Sara Takanaši (238,4 točke) je zmagovalka druge posamične tekme za svetovni pokal v avstrijskem Hinzenbachu. Nika Križnar je bila druga (238,0), tretje mesto pa je osvojila Norvežanka Silje Opseth (232,4).

Takanašijeva je dosegla 58. zmago v karieri. V deseterici sta bili tudi Urša Bogataj (214,7), ki je bila po prvi seriji četrta (v drugo je padla na deveto mesto), in Ema Klinec (210,6), ki je tekmo končala na 10. mestu. Do najboljše letošnje uvrstitve v tej sezoni je prišla Špela Rogelj (207,5). Na koncu je bila 14., po prvi seriji pa je bila celo osma.



V finalu sta nastopili tudi Jerneja Brecl (203,4) in Katra Komar (173,7). Breclova je bila 17. (osvojila je 14 točk), Komarjeva pa 29. (dve točki).

