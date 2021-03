Nika, bravo! Slovenka ima veliki kristalni globus

Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar je po odpovedi finalne serije nova zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala. S tretjim mestom v Čajkovskem v Rusiji je najbližjo tekmico Japonko Saro Takanaši ugnala za devet točk, tretjo Avstrijko Marito Kramer, tudi zmagovalko zadnje tekme sezone, pa za 11.



Zadnjo tekmo sezone na veliki skakalnici je krojil močan veter. Zaradi vse slabših razmer so morali prireditelji dvakrat prestaviti finalno serijo. Po treh tekmovalkah v finalu je sledil nov premor, nato pa se je žirija odločila, da tekmovanje le odpove.



Tekma z eno serijo je tako pripadla v zadnjem času nepremagljivi Kramerjevi (136,1 točke). Drugo mesto je osvojila Norvežanka Silje Opseth (120,1), Križnarjeva (115,4) pa je bila tretja. V tem primeru bi morala biti Takanašijeva najmanj peta, a je v prvo skočila nekoliko slabše v zelo dobrih pogojih ter zasedla sedmo mesto.



Tako je najboljša slovenska skakalka to sezono po 13 tekmah osvojila 871 točk, Takanašijeva pa 862. Obema se je na koncu zelo približala Kramerjeva z 860 točkami. To sezono je bila Avstrijka od vseh najbolj prepričljiva, dobila je kar sedem posamičnih tekem. Zapleti v Romuniji s testi na novi koronavirus pa so ji tam odnesli nastopa na dveh tekmah, zaradi česar je v zadnjih tednih lovila tekmice v skupnem seštevku.



Dvajsetletnica iz Delnic v Poljanski dolini pa je Sloveniji priborila šesti veliki kristalni globus v zimskih športih na najvišji ravni. Pred tem sta ga osvojila smučarska skakalca Primož Peterka dvakrat (1996/97, 1997/98) in Peter Prevc (2015/16). V alpskem smučanju se ga je razveselila Tina Maze (2012/13), Žan Košir pa je v deskanju na snegu v paralelnih disciplinah slavil v sezoni 2014/15.

