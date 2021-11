Nič več Andreja, kdo?

Na Vipavskem vse zori in cveti precej bolj zgodaj kot v osrednji Sloveniji, ampak pri Ajdovki Andreji Slokar je malce drugače. Pri 24 letih je dočakala prvo zmago v svetovnem pokalu, potem ko je v avstrijskem Lech/Zürsu slovenskemu smučanju prinesla prvi veliki uspeh na paralelni tekmi. Z njo je celo prevzela rdečo številko vodilne pred Mikaelo Shiffrin in Laro Gut-Behrami! »Andreja, kdo?« se je vprašal marsikateri rojak, ko je odjeknila novica, da se je Slokarjeva zavihtela povsem na vrh.

Čeprav je že v prejšnji sezoni opozorila nase in na svetovnem prvenstvu v Cortini zasedla peto mesto, njeno ime še ni povsem udomačeno v slovenskih gospodinjstvih. Na začetku je imela težave s starti, a je dovolj dobro stopnjevala ritem, da je kot po tekočem traku izločala tekmice, nazadnje je v napetem finalnem dvoboju ugnala tudi Norvežanko Theo Louise Stjernesund. V cilju ni vedela, da je prva Slovenka z zmago na paralelni tekmi, tudi ne, da je po dveh tekmah vodilna v svetovnem pokalu. »To je res fajn občutek, za zmago v paralelni tekmi je treba imeti tudi nekaj sreče, morda ni povsem enakovredna zmagi v drugih disciplinah, a sem je vseeno zelo vesela. Sprva sploh nisem vedela, kaj je ta rdeča številka. Sem mislila, da gre za vodilno v paralelni disciplini,« se je v neznanem svetu znašla Slokarjeva, ki je dosegla 86. zmago za slovensko smučanje, 59. v ženski konkurenci, kjer so pred njo zmagovale Tina Maze (26), Ilka Štuhec (9), Mateja Svet (7), Špela Pretnar (6), Urška Hrovat (5), Veronika Šarec, Alenka Dovžan, Katja Koren, Nataša Bokal in Mojca Suhadolc (po 1). Da je specialistka za slalom, ki trenira z lastno ekipo pod vodstvom trenerja Boštjana Božiča, v vrhunski formi, je odlična novica ob začetku sezone, ki bo imela vrhunec februarja na OI v Pekingu. Navdušen je bil tudi vodja slovenske reprezentance Sergej Poljšak: »Zmaga je zmaga, kar je super. V četrtfinalu je šlo zelo na tesno, nato pa je smučala iz vožnje v vožnjo bolje in zasluženo zmagala,« je dejal Poljšak, čigar varovanka Tina Robnik je izpadla v četrtfinalu, v kvalifikacijah sta nastope končali Meta Hrovat in Ana Bucik.

Noče biti muha enodnevnica

Na paralelni tekmi ni bilo Shiffrinove, zmagovalke uvodne preizkušnje v Söldnu, in Slovakinje Petre Vlhove, lanske zmagovalke paralelne tekme ter branilke velikega kristalnega globusa. Obe bosta med favoritinjami, ko bosta prihodnji konec tedna slaloma v Leviju. Na Finskem bodo oči uprte tudi v Slokarjevo, ki si bo za vedno zapomnila datum 13. november 2011, a nikakor noče biti muha enodnevnica oz. »one hit wonder«. Za začetek bo želela izboljšati najboljšo uvrstitev v slalomu, osmo mesto s finala prejšnje sezone v Lenzerheide. Da je v dobri formi, je nakazala, ko je v Söldnu s 14. mestom vpisala najboljši veleslalomski dosežek. Noče pa si oprtati dodatnega bremena. »Kadar si zastavim rezultatske cilje, pozabim smučati. Poleti sem veliko trenirala, in to moram samo prenesti na tekme,« je po krstni uvrstitvi na zmagovalni oder povedala Primorka, članica ajdovskega kluba Dol.