PRIJATELJSKA TEKMA

Nič ne gre po planu: Slovenija izgubila še četrtič, poškodoval se je Dončić

Slovenija je izgubila proti Latviji z 88:100.
Fotografija: Luka Dončić FOTO: Voranc Vogel
Luka Dončić FOTO: Voranc Vogel

STA, A. Ka.
16.08.2025 ob 19:22
16.08.2025 ob 19:35
STA, A. Ka.
16.08.2025 ob 19:22
16.08.2025 ob 19:35

Slovenska košarkarska reprezentanca je na prijateljskem turnirju v Rigi doživela dva poraza in je še vedno brez zmage v pripravah na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo čez manj kot dva tedna. Z Luko Dončićem, ki je v drugem polčasu dobil udarec v koleno in šepajoč zapustil igrišče, je izgubila proti Latviji z 88:100 (31:21, 52:50, 65:77).

Slovenski zvezdnik, ki je konec tekme dočakal na klopi s povitim desnim kolenom, je v 20 minutah na parketu zbral 26 točk, dvomestna pa sta bila še Klemen Prepelič in Gregor Hrovat, ki sta dosegla po 15 točk.

Slovenija je odigrala dve tretjini predvidenih testnih preizkušenj pred eurobasketom, njen izkupiček pa so štirje porazi s povprečno 14,5 točkami razlike.

Še dve tekmi

Do odhoda na Poljsko bodo izbranci selektorja Aleksandra Sekulića odigrali še dve tekmi. V sredo se bodo v Stožicah pomerili z Veliko Britanijo, 21. avgusta pa jih čaka Srbija v Beogradu.

Slovenija bo predtekmovanje igrala v Katovicah proti Poljski, Franciji, Belgiji, Islandiji in Izraelu. Prva tekma jo čaka 28. avgusta.

