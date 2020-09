Nič koronavirusa, le še dvoboj Roglič-Pogačar

Primož Roglič in Tadej Pogačar sta kolesarsko javnost obvarovala nepotrebnega čakanja in negotovosti. Oba sta med drugim prostim dnevom Toura že potrdila, da so bili izidi testiranja na koronavirus v njunih ekipah negativni. Imata odprto pot do Pariza, zadnja prepreka pred mestom luči so Alpe.



Na Elizejskih poljanah bodo v nedeljo okronali zmagovalca 107. dirke po Franciji, prvič v zgodovini bo to, kot kaže, Slovenec. Kolesarski svet se sprašuje, kateri Slovenec bo to. Roglič, ki s svojo ekipo Jumbo Visma z železnimi nogami brani rumeno majico, ali Pogačar, golobradi mladenič, ki nosi belo majico najboljšega mladega kolesarja in si je edini doslej drznil izzvati rojaka in njegovo nizozemsko velesilo.



»Še nekaj zahtevnih dni nas čaka, tudi pravih klancev, na koncu bo še vožnja na čas. Treba bo nadzirati dirko,« je povedal Roglič. Pred Pogačarjem ima 40 sekund zaloge, njegovi pomočniki pa so tako močni, da so doslej v kali zatrli vse napade, ki so ogrožali skupno vodstvo kapetana.



Pogačar je edini, ki ga niso imeli vseskozi na vajetih. Potem ko je 21-letni Komendčan v vetrovni 7. etapi izgubil 1:21, je že v 8. etapi nadomestil 40 sekund proti Rogliču, ob dveh etapnih zmagah pa s časovnima odbitkoma pridobil še dodatnih 8 sekund.

»Ko gledaš nazaj, bi morda kaj storil drugače, lahko mi je nekoliko žal, da tedaj nisem šel za Tadejem, a smo kljub temu v zelo dobrem položaju. Ali bo to dovolj za končno zmago, bomo videli v Parizu, a je gotovo bolje imeti 40 sekund prednosti kot zaostanka. Neverjetno se zdi, da sva Slovenca prvi in drugi, najverjetneje pa je, da bo zmagal eden od naju. Upam, da bom to jaz,« je dejal 30-letni Kisovčan.



»Popuščanja med nama ni bilo že doslej, razočaran sem bil, ko nisem dobil 15. etape. Sva prijatelja, a želi na dirki vsak pokazati svoj maksimum in zmagati,« napoveduje Roglič, ki se zaveda, da se mora osredotočati nase. »Ključno je obdržati zbranost, kolesarji so vse bolj utrujeni, lahko se zgodi kakšna neumnost.« Pogačar pripravlja presenečenje Jasno je, da Rogliču ni treba spreminjati taktičnega načrta, na papirju je najmočnejši kronometrist, če do 20. etape, ko bo edina letošnja vožnja na čas, pride v rumeni majici, ga bo težko sleči. Pogačar je tisti, ki mora prevzeti pobudo in pred odločilno soboto pridobiti še precej sekund, če želi zasesti kolesarski prestol. »Naslednji dnevi bodo zelo zahtevni, predvsem sredina 17. etapa s ciljnim vzponom na Col de la Loze. Kdor bo imel tu dober dan, bo lahko pridobil nekaj sekund, kdor bo imel slabega, pa lahko tu izgubi tudi pol ure. Bitka za rumeno še ni končana, ne bom pa povedal, kako se je bomo lotili, potem to ne bi bilo presenečenje,« je izjavil mali princ, kot so ga poimenovali pri Gazzetti dello Sport.



»Prvič slišim, da ste mi nadeli ta vzdevek, počaščen sem, knjiga je lepa. Bo moja zadnja stran na Touru obarvana belo ali rumeno? Ne vem še, katero majico bom nosil v Parizu, četudi bo to običajna majica ekipe UAE, bo to izjemno uspešna dirka za nas, pred startom si niti predstavljati nisem mogel, da bom imel po svojih prvih dveh tednih na Touru že dve etapni zmagi,« je dodal Pogačar. Slovenca za zadnji teden dobivata okrepitvi, ob cesti bosta Rogliča spodbujala njegova življenjska sopotnica Lora Klinc in njun sin Lev, strokovno vodstvo ekipe UAE pa bo okrepil športni direktor Andrej Hauptman.