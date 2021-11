Nič kaj obetavna popotnica za Španijo

Če se dan pozna po jutru, se slovenskim rokometašicam na 25. svetovnem prvenstvu ne obeta prav veliko dobrega. A hkrati dneva ne gre soditi pred večerom in morda se bosta poraza proti Hrvaški na pripravljalnih tekmah izkazala kot koristna na petkovi premieri proti Črni gori v Granollersu. Prijateljskim tekmam ne gre dajati prevelike teže, a vseeno se je na veliko tekmovanje veliko bolje odpraviti s samozavestjo kot z dvomi, kakršni so se naselili v tabor Slovenk v Poreču. Če smo četrtkovo predstavo (24:28) označili kot solidno, sobotna (21:29) pač ne more dobiti pozitivne ocene. Čeprav je selektor Dragan Adžić lahko računal na Elizabeth Omoregie in Aljo Varagić, so njegova dekleta prejela še gol več, zabila pa tri manj. V napadu si pohvale zasluži samo Tjaša Stanko, ki je dosegla osem zadetkov. Nobena druga igralka ni zmogla več kot dva, celo kapetanka Ana Gros ne.

Ta rezultat ne spreminja naših ambicij. Moramo se osvežiti in kar najbolje pripraviti na začetek prvenstva.

Dragan Adžić si je obetal boljšo predstavo pred odhodom v Španijo. FOTO: Jozo Čabraja/kolektiff

Že res, da je Hrvaška dobitnica brona z lanskega EP, toda zasedbavendarle ne sodi v krog najboljših reprezentanc, kakršnim želijo biti konkurenčne Slovenke, ki bodo čez manj kot leto gostile euro. V tej luči bi bilo zanje nadvse koristno, če bi v Španiji odigrale šest tekem in ne zgolj tri. Za to pa bodo morale osvojiti vsaj tretje mesto v družbi Francozinj, Črnogork in Angolk. Adžić, ki je pred pol leta nasledil, je znan po tem, da njegove ekipe kažejo čvrsto obrambo, tej so posvečali največ časa na pripravah v Laškem, vendar je bila v dvorani Žatika neusklajena. V napadu pa so Slovenke storile kar 16 tehničnih napak, ki so jih tekmice – med strelke se je vpisalo kar 11 Hrvatic – znale kaznovati.

»Po prvi tekmi, na kateri smo bili na precej visoki ravni, smo skupaj s Hrvaticami trenirali nekatere stvari, kar ni ravno običajno. Tudi zato je bila druga tekma za nas precej naporna. To potrjujeta večje število tehničnih napak in nižja raven agresivnosti v obrambi. A druge poti ni. Hrvaška je ta čas ena najboljših reprezentanc in le proti takšnim lahko napredujemo,« od svojega načina ne odstopa Adžić, ki je podobno govoril po dveh visokih porazih proti Norveški. Dekleta so že malo pozabila občutek po zmagi, nazadnje so jo dosegle 17. aprila na prvi Adžićevi tekmi proti Islandiji v kvalifikacijah za SP.

16 tehničnih napak so storile slovenske rokometašice na drugi tekmi v Poreču.

V Španijo 17 igralk

Črnogorec ostaja optimist in upa, da se bodo težki dvoboji obrestovali že v petek. »Ta rezultat ne spreminja naših ambicij. Moramo se osvežiti in kar najbolje pripraviti na začetek prvenstva,« pravi Adžo, ki je dal včeraj igralkam prosto, seznam 17 potnic na Iberski polotok pa naj bi zaradi spreminjajočega se zdravstvenega kartona oznanil v sredo zvečer, dan pred potjo na mundial. Na njem bo gotovo Stankova, ki nima ustrezne zamenjave na levem zunanjem položaju. »Mini priprave in tekmi v Poreču sta nam koristili, saj smo po napornih treningih v Laškem videli, kakšna je raven naše igre. Precej nam še manjka do maksimuma. Obramba ni bila na pravi ravni, 29 zadetkov je preveč. Vseeno mislim, da smo na pravi poti,« si dober nastop na SP obeta Mariborčanka. Peter Zalokar