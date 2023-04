Ni vse le v rokah in prstih

Športno plezanje je v slovenskem vsakdanu že trdno zasidrano. Ne le športni navdušenci, vsa Slovenija živi, diha in tudi pleza z Janjo Garnbret, Luko Potočarjem in drugimi asinjami in asi. Prihaja oziroma je že tu pa tudi nova zvezdica na slovenskem plezalnem nebu Sara Čopar.

Mlada športnica (letnik rojstva 2005) je zbrala že cel kup žlahtne kovine na največjih tekmovanjih, seveda v mladinski kategoriji. Na svetovnem prvenstvu leta 2019 je bila prva v kombinaciji, istega leta je na evropskem bila najboljša v kombinaciji in druga v težavnostnem plezanju. Pred dvema letoma je na mladinskem SP bila zlata v težavnosti in kombinaciji ter druga v balvanih. Torej, kar sije od odličij, a kako je Sara Čopar sploh prvič zasijala kot športna plezalka?

»Stara sem bila pet let, takrat sem preizkusila vse od nogometa, košarke, glasbene šole, pevskega zbora, mažoretk. Nekaj sem iskala, pametno je, da se otroci preizkusijo v čim več dejavnostih, da spoznajo čim več stvari in da se čim bolj razvijejo. Ko je prijatelj dejal, da gre na trening plezanja, pa sem rekla: 'Okej, bom probala še to.' Najprej je šlo za zabavo in igro, nato so se začeli malce bolj resni treningi in prve tekme. Našla sem se v plezanju in v njem tudi ostala,« razloži plezalka, ki se je rodila v Ljubljani, prvih deset let je živela v Rimskih Toplicah, zdaj je v Laškem. Klubsko je članica Športno-plezalnega odseka PD Celje Matica.

Vzornica Garnbretova

Po uspehih razvidno je vsestranska tekmovalka, na SP leta 2021 je bila tudi sedma v hitrostnem plezanju, a nova olimpijska kombinacija za Pariz 2024 je spremenila tudi njene načrte. »V zadnjih letih sem več trenirala tudi hitrostno plezanje, ker je bila kombinacija sestavljena iz treh disciplin, težavnosti, balvanov in hitrosti. Zdaj kombinacijo tvorijo le balvani in težavnost, naslednje leto bo to olimpijska disciplina, zato se osredotočam na to. Balvani so mi sicer najljubša disciplina, imajo veliko dinamičnih gibov, skokov, po mojem mnenju so tudi bolj zabavni za gledati od težavnosti. Rada imam obe disciplini, a so mi balvani vseeno malce bolj privlačni,« je pojasnila Čoparjeva.

Vrhunec sezone zanjo bo člansko svetovno prvenstvo v Bernu v začetku avgusta. »Že če se mi bo uspelo uvrstiti nanj, bom lahko rekla le 'vau'. Imam tudi načrt udeležiti se čim več članskih tekem za svetovni pokal, tu pa je tudi mladinsko SP konec avgusta v Južni Koreji,« pojasni tekmovalni urnik dijakinja tretjega letnika 1. gimnazije v Celju, seveda športnega oddelka. Glede športnega vzornika (vzornice) pa seveda že vnaprej ni bilo nobenih dvomov.

»Janja Garnbret, najboljša plezalka na svetu. Navdušuje me tudi njena osebnost, je človeška, prijazna, rada pomaga, dobra prijateljica je. Na vseh področjih jo občudujem,« je bila neposredna Sara Čopar. Pa udarimo še piko na i, za Saro Čopar je športno plezanje najlepši in najboljši šport. »To pa tudi zaradi tega, ker ni vse le v rokah in prstih, kot si misli večina ljudi. Moraš se še znati gibati z vsem telesom, veliko uporabljati nogi, poznati moraš vse telo. Plezanje priporočam vsem, malim, velikim, vsem,« je sklenila.