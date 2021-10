Ni več znane ruske samozavesti

Ruska nogometna reprezentanca precej bolj kot o ponedeljkovem gostovanju v Ljudskem vrtu zdaj razmišlja o današnji domači tekmi s Slovaško, jasno pa je, da tiste prepoznavne samozavesti velike nacije v pričakovanju nogometnih dvobojev z deželicama iz sorodnega slovanskega jezikovnega prostora ni občutiti. Tudi slovenske vrste poznavalci v Moskvi, St. Peterburgu ali denimo Kazanu, prizorišču drevišnje predstave s Slovaki, ne podcenjujejo: rana iz Maribora 2009 še vedno peče ...



Spomnimo se tiste mariborske ruske zasedbe z avtoritativnima Guusom Hiddinkom na klopi in Andrejem Aršavinom na igrišču, novembra 2009. Leto prej je bila v polfinalu eura, le prek reprezentance Španije, takrat najboljše na svetu, ni zmogla. V dodatnih kvalifikacijah za mundial 2010 v Južni Afriki ji je pripadla jasna vloga favorita, v Rusiji so že prodajali turistične in navijaške aranžmaje za svetovno prvenstvo, toda bojevniki Matjaža Keka so nato pod Kalvarijo ustavili zvezdniško selekcijo, ki je odtlej večinoma drvela le še navzdol. Izjema je bil le domači mundial 2018 z odmevnim četrtfinalom proti svetovnim podprvakom Hrvatom.



Udarni reprezentančni as Artjom Dzjuba je bil v tistih dneh ponosa in slave od meje na zahodu do Vladivostoka in Habarovska prepoznaven in priljubljen kot Vladimir Putin. In danes? Bitka sedanjega selektorja Valerija Karpina, najboljšega ruskega reprezentanta za Bežigradom 2001 v kvalifikacijah za mundial v Aziji, in omenjenega Dzjube se nadaljuje. Slednjega namreč ni na seznamu, četudi bi tako po svojih izjemnih izkušnjah kot tudi sedanji strelski formi pri Zenitu iz St. Peterburga zagotovo sodil k moštvu. Pri reprezentanci ga ni bilo že v septembrskem delu kvalifikacij, javno je sporočil, da ga ne bo, saj ne misli biti na klopi več kot 10 minut ... Opozorilo iz preteklosti Karpin naj bi se z njim še poskusil pogovoriti, toda na dlani je, da Rusija v težavah pričakuje dvojček tekem s Slovaško in Slovenijo. Samozavest izginja: v primeru ponedeljka pri nas zaradi nočne more z naslovom Maribor (prav mesto ob Dravi pogosto v Rusiji uporabijo kot sinonim velikega poraza), pričakovanje današnje tekme s Slovaško pa spremlja opozorilo iz preteklosti. Na 10 tekmah so ruski nogometaši ugnali Slovake le trikrat.



»Vseeno si mislim, da bomo Slovaško lažje premagali kot Slovenijo, saj igramo doma. In ne skrbi me, da je zdaj stanje v našem kadru slabše kot septembra. To nič ne pomeni. Mar ni Italija tri leta zapored ohranjala nepremagljivosti, v sredo zvečer pa je izgubila,« je zanimivo primerjavo v pogovoru za dnevnik Sport Ekspres razgrnil Roman Širokov, zdaj upokojeni nogometaš, sicer lastnik 56 reprezentančnih nastopov.



Vseeno pa rojakov ni posebno prepričal. Še zlasti ne v dneh, ko omenjeni prvi zvezdnik Dzjuba noče igrati, nazadnje je bil na širšem selektorjevem seznamu, Denis Glušakov in Aleksandr Golovin pa sta poškodovana. Zdi se, da je pred Slovaško nocoj v Kazanu in tudi nato pred Slovenijo lažja naloga, kot je bilo sprva videti ob pogledu na kvalifikacijsko skupino ...

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: