Ni šlo, Slovenke začele s porazom proti gostiteljicam

Slovenske rokometašice so izgubile uvodno tekmo evropskega prvenstva proti domačinkam Dankam s 30 : 23. Priložnost za napredovanje v glavni del turnirja bodo morale iskati na nedeljski tekmi proti Francozinjam in torkovi proti Črnogorkam. Iz skupine A bodo napredovale tri od štirih reprezentanc. Slovenija je nazadnje v drugem delu nastopila na Madžarskem 2004, ko je osvojila deveto mesto, kar je tudi njena najboljša uvrstitev na dosedanjih šestih evropskih prvenstvih.



Slovenske rokometašice so bile do rezultata 8 : 7 za domače še v igri. Tudi prvi polčas so končale s sprejemljivim zaostankom (14 : 12). S trikratnimi evropskimi prvakinjami Dankami pa so dokončno izgubile stik v 47. minuti (25 : 18). Do konca se je ta razlika tudi obdržala.



V slovenski reprezentanci sta bili najučinkovitejši Barbara Lazović in Nataša Ljepoja, ki sta dosegli po pet golov, enega manj je prispevala Tjaša Stanko.



»Borile smo se po svojih najboljših močeh, a gostiteljice turnirja so bile danes premočne. Med tekmo smo se jim nekajkrat približale, a nato naredile nepotrebne napake, kar so izkoristile in nam ušle. Pred nami sta še dve tekmi, upam, da nam bo uspel preboj v drugi del tekmovanja,« je po dvoboju dejala Ana Gros.