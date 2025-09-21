  • Delo d.o.o.
Ni šlo, Kristjan Čeh tega svetovnega prvenstva ne bo imel v najboljšem spominu

Tekmo je prekinil hud naliv in so jo po več kot dveh urah vnovič začeli po uradnem koncu SP.
Kristjan Čeh FOTO: Edgar Su Reuters
Kristjan Čeh FOTO: Edgar Su Reuters
STA
 21. 9. 2025 | 16:34
 21. 9. 2025 | 16:41
A+A-

Slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh je zadnji dan svetovnega prvenstva v Tokiu v finalu osvojil osmo mesto s 63,07 m. Ostal je brez tretjega zaporednega odličja na teh prvenstvih po zlatu leta 2022 v Eugenu v ZDA in srebru v Budimpešti leta 2023. Tekmo je prekinil hud naliv in so jo po več kot dveh urah vnovič začeli po uradnem koncu SP.

Zmagal je s predzadnjim metom tekme in 70,47 m Šved Daniel Stahl, branilec naslova in olimpijski zmagovalec iz Tokia 2021. Drugi je bil s 67,84 m svetovni rekorder in aktualni olimpijski prvak Mykolas Alekna, ki je letos zmagal pred Čehom v diamantni ligi.

Bron je presenetljivo osvojil Alex Rose iz Samoe s svojim zadnjim metom 66,96 m za svoje prvo velik odličje. Na četrto mesto je potisnil Avstralca Matthewa Dennyja, bronastega lani na olimpijskih igrah v francoski prestolnici, ki je vrgel 65,67 m.

Šutej do odličja

Edino in osmo odličje Slovenije v zgodovini SP je v Tokiu tako osvojila kapetanka ženske reprezentance Tina Šutej. Šestindvajsetletni Čeh, kapetan moške zasedbe, je ostal pri štirih medaljah na velikih članskih tekmah. Lani je v Rimu osvojil naslov evropskega prvaka in za mesto popravil svoj dosežek s prejšnjega EP v Nemčiji.

Kristjan Čeh svetovno prvenstvo atletika Daniel Stahl
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
