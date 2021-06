Neverjetno, Slovenci po preobratu do zmage nad Francozi

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v ligi narodov še šestič zmagala. V osmem krogu je po velikem preobratu s 3:2 (-17, -19, 23, 19, 9) premagala Francijo.



S tem se je prekinila tradicijo francoskih zmag na medsebojnih tekmah. Francozi so doslej dobili vse pomembnejše, med drugim tudi finale evropskega prvenstva leta 2015 in lansko tekmo kvalifikacij za olimpijske igre, na kateri so Slovenci zapravili vodstvo z 2:0.



Tudi tokratni obračun je odločil peti niz, a tokrat so prednost zapravili Francozi. V prvih dveh so bili Slovenci slabi, zaostali so z 0:2, toda nato na krilih razpoloženega mladeniča Rok Možiča, ki je bil nezaustavljiv, prišli do preobrata.



Devetnajstletni Možič je ob pomoči Gregorja Ropreta, oba tekme nista začela, spodbudil tudi soigralce, na koncu je bila njihova predstava res odlična. Naslednji tekmec Slovenije bo v petek Rusija, s to tekmo bo tudi zaključila tretji ciklus tekem.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: