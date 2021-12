Neverjetno: kljub padcu Eva Urevc z Anamarijo Lampič na tretje mesto

Ekipna tekma sprinta za svetovni pokal v smučarskem teku v Dresdnu – tekli sa Eva Urevc in Anamarija Lampič – je bila polna preobratov, na koncu pa se je za Slovenki odlično končalo, saj sta si s trdim delom izborili tretje mesto. Oder za zmagovalce se je med tekmo zdel nedosegljiv, saj je Urevčeva po zapletu z Američanko med tekmo padla. Pobrala se je, kolikor hitro se je zmogla, in grizla do konca. Na koncu je svoje naredila še Lampičeva, ki je za dvojec s svojim neverjetnim tekom za las zgrešila končno drugo mesto.

Slavili sta Švedinji Jonno Sundling in Maja Dahlqvist, drugo mesto pa je pripadlo Američankama Jessie Diggins in Julii Kern.