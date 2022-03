Neverjetno, kaj so ob uvodu v sezono pripravili Rogličevi

Potem ko je včeraj z izjemnim pobegom in veliko zmago navdušil prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, so slovenski ljubitelji kolesarstva dan pozneje lahko vzhičeni zaradi Primoža Rogliča. Slednji je z ekipo Jumbo Visma namreč sijajno odprl novo sezono: v prvi etapi dirke Pariz-Nica pa jim je uspela kar trojna zmaga.

Roglič, Francoz Christophe Laporte in Belgijec Wout van Aert so namreč pospešili šest kilometrov pred ciljem na 1,2 kilometra dolgem klancu v okolici Mantes-la-Villa z naklonom šest odstotkov. V končnici jim je lahko sledil le Čeh Zdenek Štybar, pa tudi tega so se otresli.

Tako smo lahko pospremili precej nenavaden prizor: po ekipnem pobegu so kar trije moštveni kolegi skupaj prišli v cilj in se veselili velike zmage. Roglič in Van Aert sta zmago gentelmansko prepustila novincu in domačinu Laportu. Roglič je vzel drugo mesto, Van Aert pa tretje.

»Zame je prav neverjetno. Kilometer pred ciljem sta mi sporočila svojo odločitev. Zmaga zato seveda ni bila načrtovana, saj mi na koncu niti ni bilo treba napasti. Tudi Primož in Wout sta bila na varnem in samo šli smo do cilja,« je po tekmi povedal zmagovalec.

V sprintu glavnine je bil najboljši Francoz Pierre Latour, ki je osvojil četrto mesto z zaostankom 19 sekund, ostali so bili še tri sekunde počasnejši. Jan Polanc iz moštva UAE je osvojil 42. mesto, Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) je bil 59. in Domen Novak (Bahrain Victorius) 135.

Dirka, kjer za glavnega favorit za zmago velja prav Roglič, ima še sedem etap. Prvi je v rumenem Laporte, Roglič zaostaja štiri sekunde, van Adert šest. Jutri kolesarje čaka 160 km dolga ravninska etapa od Auffargaisa do Orleansa. Najmočnejši nasprotnik kolesarjem naj bi bil močan veter.