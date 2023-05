Neverjetni Srb popeljal svojo ekipo do prvega NBA finala

V Srbiji in ameriškem mestu Denver se lahko veselijo. Ekipi Denver Nuggets se je namreč prvič v zgodovini uspelo uvrstiti v veliki finale lige NBA. Najbolj zaslužen za ta uspeh je Srb Nikola Jokić, ki je z izjemnimi predstavami ekipo pripeljal do največjega uspeha.

Ekipa Denver Nuggets si je uvrstitev v finale zagotovila z zmago na četrti tekmi polfinala proti Los Angeles Lakersom s 111:113. Glavni junak tekme je bil omenjeni Srb, ki je dosegel trojni dvojček – 30 točk, 14 skokov in 13 asistenc. Med drugim je dosegel tudi zadnji dve točki na tekmi. Na drugi strani se je izkazal LeBron James s 40 točkami, 10 skoki in 9 asistencami, a je v zadnjih sekundah tekme zapravil napad za izenačenje. Vlatko Čančar priložnosti za igro žal ni dobil.

Nuggetsi so premagali Lakerse v skupnem seštevku s kar 4:0 v zmagah in se tako gladko uvrstili v veliki finale. Kdo bo drugi finalist, ta hip še ni jasno, a zdi se, da bo to presenetljivo Miami Heat. Ta namreč vodi s 3:0 v zmagah proti ekipi Boston Celtics. Do danes ni še nobeni ekipi v ligi NBA uspelo spreobrniti zaostanka 3-0 v zmagah, tako da se zdi, da je uvrstitev Heatov v finale le še vprašanje časa.