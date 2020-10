Neverjetni Roglič že prvi dan v rdeči majici vodilnega

Slovenski kolesarski asje zmagovalec prve etape dirke po Španiji. Od Iruna do Arrateja nad Eibarjem (173 km) je bil 30-letnik hitrejši od Ekvadorcater Ircain že prvi dan oblekel rdečo majico vodilnega na Vuelti. Majico, ki jo brani po lanski zmagi.Že na prvem na Alto de Elgeto je moštvo Ineos Grenadiers napravilo selekcijo, ritma pa ni uspel držati prav član britanske ekipe. Sta pa bila v ospredju od Slovencev tako Roglič kot(Bahrain-McLaren) pred zadnjimi petimi kilometri vzpona s povprečnim naklonom 8,5 odstotka.Na Arrate nad Eibarjem v Baskiji, kjer je leta 2018 do skupne zmage na dirki po Baskiji prišel prav Roglič, se je nadaljevala simultanka Ineos Grenadiers, ki so povsem zredčili glavnino, odpadel pa je tudi Mohorič.Okoli 20 kolesarjev je preživelo narekovanje tempa Ineos Grenadiers, ves čas pa je sveže deloval 30-letni Kisovčan, ki je hranil moči v ozadju skupine. Nato je napadel njegov moštveni kolega, ki je pogledoval nazaj, da bi uzrl Rogliča, ki se je počasi bližal maloštevilni vodilni skupini. Američan, ki ima tudi nekaj slovenske krvi, je skupino še dodatno razredčil, odpadel pa je tudi, ki je Vuelto začel kot sokapetan ob Rogliču.Na vrh Arrateja je skupaj prišla osmerica, v ravninskem delu do cilja pa se je zdelo, da bo odločitev prišla v samem zaključku. Toda drugačne načrte je imel Roglič, ki je 900 metrov pred ciljem silovito pospešil, nihče pa ni mogel slediti tempu izjemnega Kisovčana na krajšem spustu do cilja.Z etapno zmago je seveda oblekel tudi majico vodilnega na Vuelti in poskrbel za