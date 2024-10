Neverjetni Pogačar do nove velike zmage! (VIDEO)

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec enodnevne italijanske klasike po Emiliji. Na trasi od Vignole do vrha San Luce (215,3 km) je svetovni prvak napadel 38 km pred koncem in ciljno črto prečkal skoraj dve minuti pred Britancem Tomom Pidcockom in Italijanom Davidejem Piganzolijem.

Za Pogačarja je bila to prva zmaga v mavričasti majici, ki jo je oblekel po slavju na SP preteklo nedeljo v Zürichu. Motiviran po novem odkljukanem cilju v karieri je že na prvi dirki v novem dresu tekmecem odčital novo lekcijo.

Napadel okoli 38 km pred ciljem

Napadel je že okoli 38 km pred ciljem oziroma dober kilometer pred prvim prečkanjem vrha slovitega klanca San Luca (2,1 km/9,6 %) nad Bologno.

Tekmecem je ostal boj za drugo mesto, medtem ko je 26-letnik s Klanca dosegel 86. zmago v karieri in prvo v mavričasti majici. Zgolj to sezono je zbral 24 zmag, do konca pa ga čakata še dve italijanski klasiki, v torek dirka treh dolin Vareseja, čez teden dni pa še spomenik po Lombardiji.

Za Pogačarjem je kot drugi ciljno črto prečkal Pidcock (Ineos Grenadiers), ki je zaostal 1:54 minute, tretji pa je bil z enakim časom Piganzoli (Polti Kometa).