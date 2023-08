Neverjetni Janji Garnbret deseta kolajna na SP in še olimpijska vozovnica

Janja Garnbret je z dvema zlatima in srebrno kolajno absolutna zmagovalka svetovnega prvenstva v športnem plezanju. Za konec prvenstva je zmagala še v kombinaciji balvanov in težavnosti. To je bila deseta kolajna na SP za 24-letno Korošico, osma zlata, za nameček pa je osvojila še vozovnico za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Garnbret je v PostFinance Areni v Bernu osvojila vse tisto, po kar je prišla v sončno in toplo Švico. Najbolj pomembna nagrada za vse dosežke in odlične nastope je osvojena olimpijska kvota.

Najboljši slovenski športni plezalki je tako kot pred štirimi leti na SP v Hachiojiju kot zmagovalki samostojne olimpijske discipline kot prvi pripadla tudi vstopnica za olimpijski nastop.

Garnbret je daleč najuspešnejša tekmovalka v karavani na SP. Kot rekorderka po številu zlatih kolajn je že prišla na letošnje SP, na katerem je kar krepko izboljšala in popravila svoj lastni mejnik.