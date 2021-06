V Litvi odmevala Golica, naši košarkaši pometli z nasprotniki

Dvanajsterica slovenskih košarkarjev je danes začela nastope na kvalifikacijah za olimpijske igre. Najprej so se pomerili z Angolo, a nasprotniki praktično niso imeli možnosti za zmago, saj so naši košarkaši iz četrtine v četrtino prednost le povečevali. Na koncu so zmagali z 118:68. Slovenske košarkarje, ki se jim je nastop na olimpijskih igrah že dvakrat izmuznil, je s tribune spremljal tudi zlati kapetan Goran Dragić.



Slovenski košarkarji z Luko Dončićem na čelu so nesporni favoriti predtekmovalne skupine, v kateri je še Poljska, po predvidevanjih pa jih težje delo čaka v soboto v polfinalu in nedeljo v morebitnem finalu. Na olimpijske igre bo odpotoval le zmagovalec turnirja.



Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.

