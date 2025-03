Neustavljivi Slovenci! Kos in Lanišek skočila do zmage

Slovenska skakalca Lovro Kos in Anže Lanišek (813,4 točke) sta zmagovalca superekipne tekme svetovnega pokala v finskem Lahtiju. Druga je bila avstrijska dvojica Stefan Kraft - Manuel Fettner, ki je zaostala za 4,1 točke, tretja pa Japonca Ren Nikaido in Ryoyu Kobayashi, ki sta za slovenskim parom zaostala za 10,9 točke.

Tekma je bila ves čas napeta, saj so bile razlike na vrhu majhne. Vendar sta Kos in Lanišek vodila tako po prvi kot drugi seriji, avstrijska tekmeca sta pred finalnim skokom Laniška prvič povedla za 0,9 točke.

Taktična poteza

Glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota se je pred nastopom sobotnega zmagovalca Laniška odločil za taktično potezo in mu za dve mesti znižal zaletišče. Ta se je Sloveniji obrestovala, Kraft ni zmogel nadoknaditi slovenske prednosti.

V finalu so nastopile še dvojice Nemčije, Poljske, Finske, Švice in ZDA. Že po prvi seriji so odpadli Kitajska, Kazahstan in Turčija, po drugi pa so tekmovanje končali pari iz Norveške, Italije, Estonije in Francije.

Dominacija Slovenije

Slovenija je dominirala na finskem prizorišču. Najprej je Nika Prevc v Lahtiju slavila dve zmagi, s katerima je kronala skupno slavje v svetovnem pokalu, v soboto je prvič v sezoni zmagal Lanišek, danes pa slovenski par.

Lahti je bila zadnja postojanka svetovnega pokala v smučarskih skokih pred finalom sezone v Planici.