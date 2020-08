Nepremagljiva Annemiek in Remco

Tako kot moška je bila spektakularna tudi ženska dirka Strade Bianche, na kateri so kolesarke premagale 136 km dolgo traso z 31 km makadama. Vse je že kazalo na odmevno zmago italijansko-slovenske zasedbe Ale BTC Ljubljana, saj je njena španska članica Mavi Garcia napadla 45 km pred ciljem in si pridelala že pet minut naskoka pred zasledovalkami. Na koncu so ji pošle moči, kar je izkoristila svetovna prvakinja Annemiek van Vleuten (na fotografiji, Mitchelton Scott), ki jo je ujela 7 km pred ciljem, nato pa ugnala na zadnjem vzponu v ulici Santa Caterina v Sieni. To je bil še en podvig nepremagljive 37-letne Nizozemke, ki je letos startala na petih dirkah in petkrat tudi zmagala. Izjemno statistiko ima pri moških tudi belgijski čudežni deček Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step), ki je slavil zmago na dirki po Burgosu. Letos je startal na treh etapnih dirkah (še San Juan v Argentini in Algarve na Portugalskem) in na vseh zmagal. Letos na Touru ne bo nastopil, bo pa eden od favoritov na Giru.