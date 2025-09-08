Neprekosljiva Janja znova očarala svoje navijače

Tudi najbolj domiselnim piscem zmanjkuje presežnikov in pridevnikov, ko v zadnjih osmih letih opisujejo dosežke Janje Garnbret. »NasmeJanja« je skovanka, ki dobro ponazarja zadnjo zmago v Kopru. Samo na poti navzgor po steni najboljše športne plezalke na svetu ni krasil širok nasmešek, ki pa se je spet pojavil v hipu, ko ji je zmanjkalo le nekaj centimetrov do vrha, a je že pri spustu vedela, da bo to dovolj za tretjo zaporedno domačo zmago, že 49. v svetovnem pokalu in rekordno 31. v težavnosti, s čimer je prekosila legendarno Jain Kim. Prvič po letu 2006 so v domačem finalu nastopile štiri ...