Nepomnjašči začel izvrstno

Kandidatski turnir osmerice v Madridu je najbolje začel Jan Nepomnjašči, zadnji zmagovalec tega tekmovanja in lanski izzivalec Magnusa Carlsena v dvoboju za naslov svetovnega prvaka v šahu. Ruski as je v prvih štirih krogih dosegel dva remija in dve prepričljivi zmagi, s čimer si je priigral pol točke prednosti pred Američanom Fabianom Caruano, ki je ob treh remijih zmagal enkrat.

Nepomnjašči ni spadal v najožji krog favoritov, a napovedi, ki mu niso pripisovale veliko možnosti, so bržčas preveč temeljile na njegovem prepričljivem porazu s Carlsenom v omenjenem dvoboju. Končni izid 7,5:3,5 v prid slednjega ne razkriva celotne slike obračuna, ki je bil v prvem delu povsem izenačen, izzivalec pa je v večjem delu prikazal zelo dobro pripravljenost. Medtem ko se ta ni povsem izrazila proti norveškemu šampionu, pa se kaže kot izjemno učinkovita proti tekmecem, ki niso na ravni svetovnega prvaka.

Diagram (22. 6.) FOTO: Šzs

Že v uvodnem krogu je Nepomnjašči presenetljivo zmagal, ko je s črnimi figurami premagal ratinškega favorita turnirja, Kitajca Ding Lirena. Ambicioznega pristopa ni skrival že od prvih potez in je kmalu po otvoritvi začel aktivne operacije proti tekmečevemu kralju, ki ga je nato precej hitro ujel v matno mrežo z učinkovitim zaključnim napadom. Drugo zmago je dosegel v četrtem krogu proti še enemu tekmecu, ki so mu napovedi dajale več možnosti za končno zmago. Mladi zvezdnik Alireza Firouzja je najverjetneje res prihodnost šaha, a je tokrat precej naivno krenil v odprto, taktično borbo z Nepomnjaščim, ki je v takšnih situacijah kot riba v vodi. Rezultat za mladeniča je bil katastrofalen, brez časa za razmišljanje se je znašel v izgubljenem položaju in je moral priznati prvi poraz na turnirju.

Kot rečeno, je tačas najbližji zasledovalec vodilnega Caruana, zmagovalca kandidatskega turnirja leta 2018, ki je v prvem krogu ugnal rojaka Hikaruja Nakamuro. Slednji je edini, ki je od preostale šesterice v dozdajšnjem poteku še prišel do cele točke. Po porazu s Caruano se je namreč pobral z zmago proti Azerbajdžancu Tejmurju Radžabovu. Brez nje na uvodu ostajata tako Ding Liren, ki je ob omenjenem porazu zapravil še dve lepi priložnosti za celo točko, kot tudi Firouzja, ki kot drugopostavljeni po ratingu še ni upravičil visokih pričakovanj.